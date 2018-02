De røde biler fra Pleje Gribskov har tidligere fyldt op på Helsingegårdens parkeringsplads. Nu skal kommunen ud og lease nye biler, der skal benytte samme p-plads. Billedet er fra 2013. Foto: Karl Erik Frederiksen

Efter fyring af plejefirma: 50 ansatte får ny arbejdsgiver

Gribskov - 22. februar 2018 kl. 14:20 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Gribskov Kommune nu efter en serie møder mellem forvaltningen og Attendos ledelse igen skal til at udføre hjemmesygepleje, vil de forventede ekstraomkostninger kunne rummes inden for det beløb, der i øjeblikket er afsat til opgaven i kommunens budget.

Det anslår kommunaldirektør Holger Spangsberg oven på en uge med interne drøftelser, som i torsdag sluttede klokken 14:00, da omkring 50 ansatte i Attendo på et møde i Græsted fik at vide, at de som følge af en virksomhedsoverdragelse fremover skal være ansat i Gribskov Kommune, skriver Frederiksborg Amts Avis. Det er Gribskov Kommune, der har ønsket kontrakten med Attendo annulleret. Baggrunden har været flere påtaler over sløseri med medicinudleveringen til borgere samt eksempler på, at nogle af de ansatte i Attendo, ikke har haft sygeplejefaglige kompetencer til at udføre hjemmesygepleje. Det er samtidig kommet frem, at Attendo over en periode i 2016 og 2017 fik Gribskov Kommune til at udbetale sammenlagt 13,4 millioner kroner for meget for sygeplejen. Denne fejludbetaling blev udlignet i sommer.

Den nuværende kontrakt med Attendo løber til maj 2020. Det er Gribskov kommer ikke til at koste Gribskov kommune at Attendo nu frigøres fra at udføre hjemmesygepleje. Frigørelsen af Atendo sker efter gensidig aftale, fortæller kommunaldirektøren.

Fejlfaktureringen er medvirkende til, at Gribskov Kommune i dag har budgetteret med flere udgifter til hjemmesygepleje end det reelle forbrug er.

- Det, som det koster ekstra at udføre hjemmesygeplejen i kommunalt regi, kan rummes inden for det, der i øjeblikket budgetteres med. Den reelle udgift til hjemmesyge udført af Attendo ligger på 12 millioner kroner om året, og det vil koste mellem 22 og 25 millioner kroner at hjemtage den inklusiv leasing af biler og andre etableringsomkostninger, siger Holger Spangsberg.

Virksomhedsoverdragelsen sker med virkning fra 1. maj. Det nøjagtige antal personer, der skal virksomhedsoverdrages kendes p.t. ikke.

- Vi ved, at det drejer sig om cirka 50 personer, som i deres ansættelse i Attendo primært har haft til opgave at udføre hjemmesygepleje for kommunen. En tredjedel af dem er sygeplejersker, og resten er sosu-assistenter. Vi forventer, at vi får behov for at have i alt 56 fuldtidsstillinger. Derfor forventer vi, at vi skal ud og rekruttere nye folk, siger Mikkel Damsgaard.

Med hjemtagelsen bliver PlejeGribskov igen en stor arbejdsplads. Den skal have hjemsted på sundheds- og plejecenter Helsingegården, som før var PlejeGribskovs hjemsted.

- Stedet er velegnet. Det ligger centralt i kommunen, og de ansatte kan her få gode omklædningsfaciliteter - ligesom der er parkeringspladser, plads til opbevaring af redskaber og materialer m.v. Det er jo ikke et sted, at de ansatte kommer til at opholde sig ret meget. Det meste af tiden kører de rundt til borgerne, siger Mikkel Damsgaard.

Gennemsnitstallet af borgere, der modtager hjemmesygepleje, ligger på 700. Nogle får besøg af sygeplejersker eller sosu-assistenter flere gange i døgnet. Andre får det en gang om dagen eller endnu mere sjældent, oplyser centerchefen.

Opbygningen af den kommunale hjemmesygepleje skal ledes af Charlotte Milton, der er virksomhedschef i Pleje Gribskov.

Opsigelsen af kontrakten mellem Attendo og Gribskov Kommune vedrører udelukkende hjemmesygeplejen. Der er ikke taget initiativ til drøftelser med Attendo om opsigelsen af kontrakten med Attendo om levering af hjemmepleje, oplyser Hoiger Spangsberg.

