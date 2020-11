Se billedserie I disse lokaler kommer de største elever fra Gilleleje og Blistrup i fremtiden til at holde til.

Send til din ven. X Artiklen: Efter forsinkelser: Nu rykker elever endelig ind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter forsinkelser: Nu rykker elever endelig ind

Gribskov - 08. november 2020 kl. 19:49 Af Jeppe Helkov og Claus Johansen (foto) Kontakt redaktionen

Elever og lærere har i månedsvis gået og ventet. Men om ganske kort tid bliver spændingen endelig udløst. Efter adskillige forsinkelser bliver 280 udskolingsleverne fra Gilbjergskolen nu endelig rykket ned i spritnye lokaler på Parkvej i Gilleleje.

- Vi glæder os rigtig meget til endelig at sige velkommen. Der har været lidt forsinkelser, og jeg har lidt kunnet mærke på alle, at nu måtte det gerne være. Så det er dejligt, at det endelig kan lade sig gøre, siger skoleleder Anja Helmbæk Horst.

I dag er Gilbjergskolens elever delt over tre lokationer. På Parkvej i Gilleleje går 400 elever fra 0. til 6. klasse. I Blistrup går 200 elever i de samme klassetrin - mens udskolingen hidtil har været samlet på Rostgårdsvej i Gilleleje.

Men i fremtiden rykker de store elever altså ned på Parkvej.

- På grund af corona kan vi ikke lave den store indvielse. Vi ville gerne, men vi må nøjes med lidt hygge, siger Anja Helmbæk Horst, der fortæller, at man sagtens har kunnet bevare optimismen trods de mange forsinkelser.

- Udskolingen har jo haft været på Rostgårdsvej. Så på den måde har det ikke haft nogen effekt. Vi har valgt at sige, at det er vigtigst, at vi får en bygning uden fejl og mangler, så der ikke kommer til at rende håndværkere over det hele, når vi først er flyttet ind.

Anja Helmbæk Horst fortæller, at man samtidig er bevidst om, at man kan få en udfordring med at bevare det nuværende ungemiljø, når de store elever ikke længere har sit eget sted.

- De har haft sit eget sted, og derfor har vi også været opmærksom på, at der ikke bare skal ske en sammensmeltning. Det skal være anderledes at gå i 7., 8. og 9. klasse. Derfor vil der også være en klar markering af, hvor udskolingen er, ligesom de har fået en tagterrasse som udeområde.

- Men samtidig skal vi heller ikke gøre problemerne større, end de er. På mange skoler har udskolingen altid været en del af grundskolen. Så jeg er sikker på, vi nok skal lykkes med at skabe et godt ungemiljø.

Udskolingen har første dag i de nye lokaler den 16. november.