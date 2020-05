Trine Egetved og Jesper Behrensdorff - da de stadig udgjorde den konservative byrådsgruppe. Nu er Jesper Behrensdorff medlem af Nytgribskov og Trine Egetved eneste konservative byrådsmedlem. Også formanden for Konservative i Gribskov har trukket sig.

Efter exit: Konservativ formand trækker sig også

Gribskov - 07. maj 2020 kl. 10:16 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Det Konservative Folkeparti i Gribskov, Niels Lawaetz, tager konsekvensen af Jesper Behrensdorffs afsked med partiet og forlader posten. Han forbliver dog medlem af partiet, oplyser han.

- Jeg har fra vores byrådsmedlem og gruppeformand, Jesper Behrensdorff, i dag fået meddelelse om, at han forlader Det Konservative Folkeparti. Det er rigtig trist, at det skulle komme så vidt, men det er for mig ikke helt uventet, skriver han.

Ligesom Jesper Behrensdorff begrunder han sin afsked med, at han ikke kan stå inde for den politiske linje, som et flertal i bestyrelsen har valgt.

- Et flertal i bestyrelsen har valgt en linje, som jeg ikke kan og vil stå inde for, og jeg har derfor besluttet pr. dags dato at forlade min post som formand, lyder det.

- Jeg er fuldt og helt konservativ, og jeg vil fortsat som menigt medlem af partiet gøre en aktiv indsats for at støtte konservative værdier og konservativ politik.

- Det Konservative Folkeparti står for ordentlighed. Vi søger indflydelse, støtter politiske beslutninger, der trækker i konservativ retning og skaber resultater. Jeg vil derfor også opfordre alle vælgerforeningens medlemmer til at blive i partiet og støtte vores konservative værdier, skriver han.

Ny formand er Michael Boed, tidligere næstformand. Han fortæller, at bestyrelsen - med Jesper Behrensdorff og Niels Lawaetz' exit - nu er enige om at føre oppositionspolitik med Trine Egetved som partiets eneste byrådsmedlem.

- Når Jesper siger, at det er et forandret parti skyldes det måske, at vi nu er i opposition. Det betyder, at vi faktisk har mulighed for at fremføre konservativ politik, fortælle åbent og ærligt, hvad vores holdninger er og lade vælgerne tage stilling efterfølgende. Den beslutning var Jesper selv med til at træffe, skriver han i en pressemeddelelse.

- I Det Konservative Folkeparti har vi efter Jespers udmeldelse nu helt rene linjer og fortsætter det vigtige arbejde for borgerne i Gribskov Kommune. Den vigtigste sag lige nu er at forhindre et 25 meter højt prestigebyggeri lige op ad skoven, kommunens økonomi generelt og ikke mindst at få styr på skolernes økonomi. Samtidig ønsker vi en tydelig grøn linje i den politik, der føres. Vi ønsker ikke, at der gives så mange dispensationer til lokalplaner, og vi ønsker, at der bliver lyttet til borgerne i vores kommune, lyder det fra Michael Boed.

Ifølge den nye formand har byrådsgruppen og bestyrelsen ikke kunne blive enige om den politiske linje igennem det seneste års tid, og de interne drøftelser derfor har medført, at Jesper Behrensdorff har valgt at forlade partiet.

- Det har hobet sig op gennem det seneste år. Det har været lige fra måden at håndtere dispensationer til lokalplaner, og planerne om at bygge et kæmpe stort rådhus. Vi havde fået at vide, der var tale om en lille administrationsbygning, som skulle ligge ved siden af gymnasiet, men det viser sig at være et byggeri på fem etager tæt på en skovlinje. Det hænger ikke sammen. Så derfor kører vi nu opposition, siger han til Frederiksborg Amts Avis - og fremhæver Trine Egetveds stil.

- Trine fører den politik, vi ønsker, og er en fagligt kompetent politiker, der har mod til at sige, hvad der skal siges om de enkelte beslutninger. Det bakker vi op om, siger han.

