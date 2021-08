Send til din ven. X Artiklen: Efter dramatisk exit: Ny spidskandidat valgt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter dramatisk exit: Ny spidskandidat valgt

Gribskov - 25. august 2021 kl. 13:02 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Efter Mikkel Andersens exit fra posten som spidskandidat i sidste uge, blev Morten Dahlberg i går valgt som Socialdemokratiets nye spidskandidat til det kommende kommunalvalg.

Det oplyser han til Frederiksborg Amts Avis. Valget skete ved en ekstraordinær generalforsamling med 40 fremmødte medlemmer af partiet, fortæller Morten Dahlberg, der var den eneste, der var opstillet til posten. Dahlberg stillede også op til posten sidste år, men tabte her til Mikkel Andersen.

Nu handler det om at komme videre fra den interne splittelse, der har været afgørende for Mikkel Andersens beslutning om at trække sig fra posten som spidskandidat.

- Jeg var den eneste, der havde meldt mit kandidatur inden for tidsfristen. Jeg synes, der var en god stemning og en diskussion om fremtiden, og hvordan vi skal forholde os til den situation, vi står i. Der er ingen tvivl om, at vi har fået en ordentlig en på hatten internt i partiet. Men jeg fik en fornemmelse på generalforsamlingen af, at nu skal lyset pege fremad, og vi skal samle os i kandidatgruppen, som nu er intakt igen med tre nye kandidater på listen, Morten Dahlberg med henvisning til, at to øvrige medlemmer valgte at følge trop, da Mikkel Andersen gik, men at der siden er kommet nye kandidater til.

- Og vi repræsenterer både øst og vest i forhold til den nuværende konstitution, siger han.

Givet håndslag

35 af de fremmødte gav Morten Dahlberg deres stemme. Fem undlod at stemme. Morten Dahlberg erkender også, at er stadig er »nogen, der har ondt i maven« efter den seneste udvikling i partiet, der siden kommunesammenlægningen har døjet med intern splittelse mellem de to afdelinger i Gribskov Øst og Gribskov Vest.

- Men vi har givet hinanden håndslag på at bakke hinanden op og komme videre, siger han.

Partiet bakkede ved sidste valg op om Anders Gerner Frost (Nytgribskov) som borgmester, og har været en del af konstitueringen siden. Men der er forskel på de to partier, og det skal kunne mærkes, lyder det fra Dahlberg.

- Jeg kan ikke forestille mig, at nogen tænker, at en stemme på os er det samme som en stemme på Nytgribskov. Men det er klart, at vi har været svækket af, at to mandater forlod os efter sidste valg. Det har selvfølgelig gjort, at vi har koncentreret os i byrådet om at have så godt og bredt et samarbejde som muligt. Det er dog ikke ensbetydende med, at vi lægger os fladt ned i forhold til Anders Gerner Frost. Nu må tiden jo vise, hvordan valget falder ud, men vi ser helst en ny socialdemokratisk borgmester. Det blev også sagt klart på generalforsamlingen