I baggrunden ses hotellet, mens »Strandhusene« ses i forgrunden ? som udformet i den oprindelige plan. Illustration fra opstartsredegørelsen

Efter debat om badehotel: Udvalg skal se på samlet plan

Gribskov - 13. september 2021 kl. 12:41 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Der bør udarbejdes en helhedsplan for Dronningmølleområdet, hvor både lokalbefolkningen, politikere, foreninger og erhvervsliv er med i processen. Det var det forslag, som Trine Egetved (K) havde taget med til seneste byrådsmøde. Hendes forslag bunder i en frustration i lokalområdet i forbindelse med planerne om at opføre et badehotel tæt på det fredede område Rusland, forklarede hun.

- Jeg kan mærke en frustration blandt borgerne - både angående udformningen, men endnu mere den manglende inddragelse, lød det fra Trine Egetved.

- Jeg synes, både for borgerne og erhvervslivets skyld, at vi skal lave en helhedsplan, hvor både borgere, erhvervsliv mfl. har haft indflydelse på denne plan. Så man ikke bare siger, at vi tager en etage af badehotellet, og så går det hele nok, sagde Trine Egetved.

Her henviste hun til, at borgmester Anders Gerner Frost på et borgermøde om projektet havde meddelt, at kommunen havde bedt bygherren fremsende et nyt og mere detaljeret projekt.

- Jeg mener, vi bør se på, hvad der giver mening for dem, der bor og lever i Dronningmølle, sagde hun.

Bo Jul Nielsen (R) påpegede herefter, at han også havde oplevet en del frustration fra borgerne i Dronningmølle.

- Det er ikke gået, som jeg havde forestillet mig. Jeg havde forestillet mig, at vi skulle have været i tæt dialog med udviklere, borgere og borgerforening og havde forventet at få taget sagen op til behandling, efter der var holdt et møde med borgerne og udvikleren. Det har v ikke haft, og derfor mener jeg, vi bør stoppe op og sende sagen tilbage i fagudvalget og få behandlet forslaget. Og derefter kan vi tage et møde med borgerforeningen, sagde Bo Jul Nielsen, som sammen med Socialdemokratiet havde et ændringsforslag om at sende sagen til udvikling, by og land, før der kan træffes en beslutning.

Også Allan Nielsen (S) kom på banen. Han påpegede, at der burde være et reelt borgermøde, hvor udvalget kunne komme i dialog med borgerforeningen.

- Det er også vigtigt at få sagt, at vi er et erhvervsvenligt parti, og vi har opmærksomhed på investorer, der er interesserede i kommunen. Så det er en balancegang, hvor vi skal være ydmyge og lytte til borgerne, men også til dem, der har en interesse i kommunen, sagde han.

Også Bent Hansen (V) udtrykte støtte til at sende sagen til behandling i udvalget i første omgang. Det samme gjorde Michael Hemming Nielsen (EL), der i samme ombæring påpegede, at han hele tiden havde ment, det var et voldsomt byggeri.

Pernille Søndergaard, udvalgsformand for udvikling, by og land, anførte, at det var et samlet fagudvalg, der havde besluttet at sætte lokalplanen i gang, og at det var en plan, der havde været længe undervejs.

- Der har også været høring, men vi har ikke set svarene politisk endnu. Det er vigtigt, vi ser høringssvarene. Der var ikke nogen til stede fra fagudvalget ved mødet i Dronningmølle, og det var rigtig ærgerligt, men det er rigtig godt at holde et borgermøde også, så vi kan høre, hvad der sker.

- Vi støtter op om at sende sagen til behandling i fagudvalget - og så vil jeg også skynde mig at sige, at det, der er vigtigt, når man ser på en helhedsplan for et helt område, det er, at så går der en anden proces i gang. Det betyder, at man stopper alle andre lokalplaner, så vi støtter Socialdemokratiet og Radikales ændringsforslag om at sende sagen retur til fagudvalget, sagde hun.

Mere vidtgående forslag Herefter appellerede Anders Gerner Frost også til, at man støttede op om at sende forslaget til udvalget.

- Så det vil jeg appellere til som borgmester, at vi gør. For det forslag, der kommer fra Konservative, er mere vidtgående, end vi lige har styr på, sagde han.

Herefter kom Trine Egetved (K) igen på banen.

- Jeg er nervøs for, at hvis vi vedtager ændringsforslaget, så får vi et borgermøde, hvor vi taler lidt med folk. Så derfor stillede jeg et mere vidtgående ændringsforslag, sagde hun.

Herefter bad Anders Gerner Frost gruppeformændene om at komme op til en snak, og byrådsmødet blev sat på pause.

Herefter tog Trine Egetved ordet.

- Vi kan ikke pålægge udvikling, by og land, hvordan helhedsplanen skal udformes, men vi kan sende en formulering om, at der skal udarbejdes en helhedsplan.

- Men fra min side vil jeg holde øje med, om der rent faktisk bliver udformet en helhedsplan, eller om borgerne bliver spist af med et borgermøde, sagde hun.

Lokalplanen for området, hvor badehotellet skal opføres, var i første omgang i høring før sommerferien. Her indsendte syv grundejerforeninger både høringssvar og en klage. Nu er lokalplanen så atter sendt i høring - og denne høring fortsætter, selvom der også skal ses på en helhedsplan for området, oplyser Pernille Søndergaard.

Keld Althoff, der er bygherre på projektet, har tidligere kaldt den offentlige diskussion, der har været om badehotelsplanerne, for »mærkelig«, da de hidtidige planer ikke har været konkrete - det bliver de først, når lokalplanen ligger på plads, har han påpeget.