"Vi skal huske, at vi her har at gøre med en fuldkommen central rettighed, at man som patient kan se, hvem der har haft adgang til din og min elektroniske patientjournal," har sundhedsminister Magnus Heunicke sagt i en folketingsdebat. Modelfoto: Adobe Stock

Efter brutalt lægedrab: Minister afviser lovændring

Sundhedsminister Magnus Heunicke afviser at ændre i sundhedsloven for at sløre sundhedspersonalets identitet i det såkaldte logsystem.

- Det er ikke min plan at indkalde til forhandlinger om at ændre i sundhedsloven på den her baggrund, lød det fra ministeren under en forespørgselsdebat i Folketinget tidligere i år, hvor han blev spurgt til sløring af personalets identitet i logføringen.