Der kommer en testbil til Gribskov Kommune i næste uge - den vil holde ved forskellige lokationer ugen igennem.

Efter alvorlige corona-tal: Testbil kommer til Gribskov

Gribskov - 21. oktober 2020 kl. 08:53 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Et rullende testcenter kommer i næste uge til Gribskov Kommune, hvor borgere, der ikke har symptomer, opfordres til at blive podet og testet for covid-19.

Det sker, efter at Gribskov Kommune den seneste uge har oplevet et stigende antal smittede.

Således var der i mandagens opgørelse fra SSI i alt 21 smittede i løbet af de seneste syv dage. Det svarer til en incidens på 51 ud af 100.000 borgere. Når en kommune er over 20 smittede, betegnes det som bekymringszone, også kendt som rød zone.

- På grund af smittetallet kommer der en podebil til kommunen i næste uge, hvor den vil stå forskellige steder i løbet af ugen. Formålet er at få afdækket smittebilledet - at finde ud af, om der går nogen rundt med virus i kroppen, uden at de har symptomer, og derfor kan smitte andre uden at vide det, siger Alice Ballin, specialkonsulent i Gribskov Kommune.

Hun oplyser, at podebilen sendes til kommunen i samarbejde med sundhedsmyndighederne, som reagerer på, at der i kommunen har været et stigende antal smittede i den seneste tid.

Testbilen kommer i løbet af uge 44 til Gilleleje, Græsted og Helsinge.

Personer, der oplever symptomer, skal stadig bestille tid som hidtil til en coronatest.