Efter årelang strid mellem fraktioner: - Det er tid til at forenes

Peter Kay Mortensen er formand for Socialdemokratiet Gribskov Øst, der nu rækker hånden ud til en sammenlægning af de to partiforeninger.

Gribskov - 08. maj 2021

Efter 15 år med to socialdemokratiske partiforeninger i Gribskov, er tiden nu inde til at samle disse til én forening. Det er nu meldingen fra Socialdemokratiet i Gribskov Øst, som har lavet et forslag til en ny struktur for partiforeningen.

- Der er nu snart gået 15 år med den nye sammenlagte kommune. Der har flere gange i de forløbne år været kulturelle forskelle mellem de to nuværende foreninger, som har givet anledning til konflikter. Flere af dem har været beskrevet i den lokale presse, lyder det fra partiforeningens formand Peter Kay Mortensen.

Så sent som i marts sidste år, beskrev vi i Frederiksborg Amts Avis, at den daværende formand for Socialdemokratiet i Gribskov Øst, Carsten Eriksson, ved generalforsamlingen havde sagt, at den anden partiforening i kommunen ikke ville samarbejde.

Han nævnte over for avisen, at den dårlige stemning bundede i, at der er »personer, som har svært ved at være i stue sammen.«

- Og når man selv er en af de personer, der bliver peget på, er det svært at sige, hvad nøglen til en løsning er. Men vi arbejder på det, sagde han dengang.

Siden er Peter Kay Mortensen blevet ny formand, og hans opfattelse af konflikten er altså, at de kulturelle forskelle indtil nu har været for store. Og at man tilbage i sammenlægningstiden har været orienteret mod henholdsvis Frederiksværk i Helsinge og mod Helsingør i Gilleleje.

Tiden er inde Men nu har de to foreninger altså nærmet sig hinanden.

- Det har ikke været uden konflikter gennem årene, fordi de kulturelle forskelle ikke kunne overvindes. Men det må ikke være af sådan en karakter, at det splitter - og nu har vi siden 2007 været én kommune, så nu er tiden inde til at blive én forening, siger Peter Kay Mortensen.

Forslaget forelægges nu på generalforsamlingen i Gribskov Øst, som finder sted den 30. maj 2021. Hvis medlemmerne bakker op om forslaget, vil den nye partiforening kunne stiftes i slutningen af marts måned 2022. Årsagen til, at sammenlægningen ikke kan ske før, er et ønske om at koncentrere sig om kommunalvalget i første omgang.

Jublende glade Hos Socialdemokratiet i Gribskov Vest bliver der taget godt i mod den fremstrakte hånd fra foreningen i Øst.

- Vi har i Vest igennem en del år ved flere generalforsamlinger lagt op til, at det er den vej, vi gerne vil. Så vi er jublende glade og har respekt for, at de nu tager medlemmerne i ed. Det er det her, der skulle til for at løsne op for de irriterende udfordringer, vi har haft med hinanden. Det løsner op for den retorik, vi har haft over for hinanden, og så snart, de har haft drøftelsen med medlemmerne på generalforsamlingen, er vi klar til realitetsforhandlinger om, hvordan vi laver en ny forening. Vi nedlægger så de to nuværende foreninger og stifter en ny, siger formand for Socialdemokratiet i Gribskov Vest, Morten Dahlberg, der også er kandidat til kommunalvalget i november.

Store konsekvenser Konflikterne har haft store konsekvenser for partiet. Den tidligere spidskandidat Bo Jul Nielsen skiftede til Radikale Venstre på grund af konflikterne i baglandet, og også Betina Sølver har forladt partiet for at blive løsgænger. Det har dermed decimeret byrådsgruppen fra fem til tre i nuværende valgperiode.

- Vi havde en forhåbning om, at sammenlægningen var sket tidligere, men man må også respektere, at der var nogle konflikter, der skulle løsnes op for - og nu lægger vi det bag os og vil se fremad. Det bliver en kæmpe styrkelse af vores parti i Gribskov - måske så meget, at det kan give os flere mandater i byrådet, siger Morten Dahlberg.

Udover de to foreninger har partiet en fællesledelse, der også har presset på for en sammenlægning.

- Jeg har holdt ekstremt stejlt på, at vi er ét parti. Så der har været lagt et pres på de to foreninger ved at være standhaftig på det her punkt. Med det pres, er der med tiden kommet en holdningsændring, og nu er tiden så inde, siger formand for fællesledelsen, Ole Hammer Mortensen.

Foreningen i Gribskov Øst ønsker desuden en debat om det, de kalder en »nærhedsreform.« Derfor foreslår foreningen, at der skabes flere lokale aktivitetsgrupper, så partiet kommer tættere på medlemmerne og borgerne. Konkret foreslår foreningen at dele kommunen op i fem lokalområder, hvor der nedsættes et aktivitetsudvalg i hvert område.

- I øjeblikket er vi i gang med at drøfte en nærhedsreform. I princippet betyder det, at vi ønsker at de politiske beslutninger rykker tættere på borgerne, lyder det fra foreningen.

