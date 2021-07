Se billedserie Der bliver ingen kunstudstilling i Filetfabrikken denne sommer. Foto: Gerry Dinnage.

Send til din ven. X Artiklen: Efter 31 år: Ingen Kunst i Fileten i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter 31 år: Ingen Kunst i Fileten i år

Gribskov - 02. juli 2021 kl. 10:12 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Det er med stor sorg, vi må meddele, at vi ikke kommer til at udstille i Filetfabrikken på havnen 2021.

Sådan skriver foreningen Kunst i Fileten i et indlæg til Ugeposten.

Dermed er den traditionsrige kunstudstilling for første gang i 31 år aflyst.

Begrundelsen er, at Gilleleje Havnelaug har købt ejendommen og er langt fremme med aftaler om andre aktiviteter og lejere. Og det er kunstnerne i foreningen kede af.

- Vi har været der i 31 år, og er en af de store turistattraktioner i Gribskov, skriver foreningen. Medlemmer af foreningen oplever nu, at folk begynder at spørge til, hvad der er blevet af udstillingen i år.

- Vi er jo en institution i Gilleleje med cirka 25.000 besøgende om året, og nu begynder folk at spørge til det. Når jeg går en tur i brugsen, stiller folk spørgsmål til, hvad der bliver af Kunst i Fileten. Der er mange gæster, som kommer år for år. Og det handler ikke kun om, at de køber kunst, men også om hele stemningen på havnen. Så vi håber meget, at vi kan komme derned igen, siger en af kunstnerne i foreningen, Mette Uhrup Nissen, der har været med siden 2005 og plejer at bruge hele sin sommer på udstillingen.

- Jeg plejer at være dernede hele tiden. Så det bliver underligt, siger hun.

I indlægget har foreningen forsøgt at sætte nogle ord på, hvad Kunst i Fileten er for en størrelse:

"I 30 somre har man på havnen i Gilleleje kunnet slentre en tur forbi en gammel ven. En som gav kaffe og en lille sludder. En som altid havde noget nyt at fortælle og som også gav plads til de gode gamle historier. Man kunne mødes med folk fra byen og turister på en dejlig uformel måde, sludre lidt om løst og fast og tage det altid fascinerende view ud over den skønne havn og forvisse sig om, at verden bestod i bedste velgående. Mange af os har haft uforglemmelige aftener med livemusik, dans med store og små - sjove festlige aftener med lokale såvel som udenbys solister og bands.

Fantastiske stemningsfyldte oplevelser i den rå og samtidige hyggelige fiskehal, hvor vi lokale har fået os en svingom med besøgende lystsejlere. Nyhavn i Nordsjælland. Kunst i Fileten var både ny og gammel på en og samme tid. Et samlingssted for lokale kunstnere, som i filetfabrikkens autentiske lokaler hver sommer udstillede på sildekasser et stort antal værker, som de hver især havde produceret hen over vinteren. Mange lokalkendte, som ukendte, kunstnere har vist deres arbejde for et stort sommerpublikum og har dermed bidraget til, at havnen havde endnu mere at byde på for de mange turister.

Lad den oplevelse fortsætte."

Per Klug fra Gilleleje Havnelaug har tidligere forklaret til Ugeposten, at det handler om økonomien - og at Kunst i Fileten ikke har givet de store lejeindtægter.

- Vi lejer ud til nogle andre i år. For vi skal se på økonomien, og det har ikke givet de store lejeindtægter at leje til Kunst i Fileten, har han sagt.

- Da det var sildefiletfabrik stod bygningen alligevel tom, og fabrikken har ikke været lige så afhængige af lejeindtægten, som havnen er nu, lød det desuden fra Per Klug.

Klar til dialog Men ifølge Mette Uhrup Nissen er foreningen klar til yderligere dialog med havnelauget, og man er også bevidste om, at det vil blive dyrere at leje lokalerne, hvis der fremover skal være Kunst i Fileten.

- Det har jo været en stor begivenhed i Gilleleje. Vi er godt klar over, at det bliver til en anden husleje, men så må vi søge fonde, hvis det er dét, der kræves, siger Mette Uhrup Nissen.

Som foreningen også skriver i indlægget:

- Vi håber, at vi i en eller anden form får mulighed igen at udstille på havnen i 2022. At vi kan opfylde de nye økonomiske krav, som havnen stiller, ved at være kreative og tænke alternativt til glæde for kulturen, turister og borgere i Gribskov. Vi takker for mange gode oplevelser og for den store opbakning til vores udstilling igennem 30 år. Vi takker ligeledes Benny for husly og Brugsen for at sponsorere os i alle de år.

Ifølge Mette Uhrup Nissen plejer der at være 13-14 udstillere på Kunst i Fileten.

relaterede artikler

Filetfabrik har kastet håndklædet i ringen 05. maj 2021 kl. 20:48

Filetfabrik håber på at komme i gang igen 10. december 2020 kl. 04:02

Filetfabrik rammer bunden - men direktør håber på redning 02. juli 2020 kl. 09:42