Efter 25 år: Red Barnet lukker

Gribskov - 23. september 2019

- Efter meget grundige overvejelser har en enig bestyrelse besluttet at lukke Red Barnets lokalforening i Gribskov.

Sådan skriver Jane Rasmussen, formand for Red Barnet Gribskov, i et nyhedsbrev fra Frivilligcenter Græsted. Lokalafdelingen har eksisteret i 25 år. Men nu er foreningen nået et punkt, hvor ressourcerne ikke er tilstrækkelige længere, skriver formanden.

- Vi har alle nydt at være en del af det frivillige korps i Gribskov, og synes at vi gennem vores arbejde i 25 år er lykkes med at gøre en forskel lokalt. Det er dog vigtigt, at man altid vurderer, om man har tilstrækkeligt med ressourcer, og om hovedforeningens målsætning fortsat kan efterleves lokalt. Vi mener ikke, at dette er tilfældet længere, og derfor takker vi af for denne gang.

Jane Rasmussen uddyber beslutningen over for Frederiksborg Amts Avis:

- Det har ikke været svært at skaffe frivillige til forskellige aktiviteter. Men det er svært at finde nogen, der vil være med til at drive foreningen og sidde i bestyrelsen, så det har været tordenskjolds soldater, som har været med i en årrække og også bliver ældre, siger Jane Rasmussen.

Hun håber, at nye kræfter har lyst til at gøre en indsats for børnene.

- Det er mit store håb, at nogen vil starte en ny lokalafdeling op. Der er stadig behov for at gøre noget for udsatte børn og familier i Gribskov, siger hun.

Foreningen har lavet flere arrangementer og initiativer til støtte for udsatte børn, såsom familielejre og uddeling af julekurve. Og Jane Rasmussen håber, disse aktiviteter kan videreføres i et andet regi.

- Noget af det, vi har været glade for at tilbyde, har været familiecamp. Så vi er ved at se på, om vi skal give nogle kompetencer videre til eksempelvis Røde Kors. Det er ikke utænkeligt, at andre organisationer kunne videreføre det arbejde, siger hun.

Jane Rasmussen selv vil også fortsætte med frivilligt arbejde.

- Jeg kommer helt sikker til at lave frivilligt arbejde igen. Jeg har et travlt fuldtidsjob, men jeg synes, der er behov for at involvere sig. Nu skal jeg have fundet ud af, hvilket ståsted, det skal være fra, siger hun.