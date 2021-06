Se billedserie Clara Bonnesen Østergaard fik 12 i alle eksamener. Her får hun en boggave af rektor for præstationen.

Dygtige studenter: 23 fik over 11 i snit

Gribskov - 29. juni 2021 kl. 09:32 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Jublende unge mennesker i hvide huer har præget gadebilledet weekenden i gennem - og da studentervognene blev sendt afsted fra Gribskov Gymnasium fredag, bemærkede vi her fra redaktionens vinduer, at en hel del studenter måtte løbe bagefter vognene det første stykke af ruten. Det betyder, at deres sidste eksamen gav et 12-tal i huen. Der er også to studenter, som har inkasseret 12-taller over hele linjen - og det er første gang i rektor Kristoffer Høy Sidenius' tid.

- I år havde vi hele to STX studenter, der fik 12 i gennemsnit, Clara Bonnesen Østergaard og Katrine Voss Thorsen, og Katrine kunne gange snittet med 1,03 (pga. 5 A-niveau fag) og endte altså med 12,4 i gennemsnit. Vi har også to STX studenter, der har 11,7 i snit og kan gange det med 1,03, så de faktisk har 12,1 i snit. Vi har tidligere haft flere studenter, der har fået over 12 i snit efter at de har ganget deres snit med 1,03. Men i min tid på gymnasiet har vi ikke haft to studenter samtidig, der begge fik 12 i alle fag, oplyser rektor, som generelt glæder sig over mange flotte karakterer.

- Den HF student der har højest snit har 11,7. Vi har i øvrigt 2 HF studenter med over 11 i snit og hele 21 STX studenter med over 11 i snit - det svarer til at lidt over 10 procent af studenterne, og det er ret flot, tilføjer han.

Ved dimissionen fredag fik de tre studenter med højeste snit, hver en boggave. De gik til Silke Lykke Köster Bjerge, 2j , som har et gennemsnit på 11,7, samt de to ovennævnte STX-studenter.

Generation corona

Ved dimissionen var rektor også klar med ros til alle studenter for deres indsats i et mærkeligt corona-år.

- Sidste år tænkte jeg, at studenterne havde haft et meget mærkeligt år. Men det er intet imod det, som I har været igennem, lød det indledningsvist fra rektor.

- På jeres vegne er jeg særlig ked af alle de gymnasietraditioner, som I har mistet. Men jeg er samtidig imponeret over, at I har gennemført gymnasiet med alt for meget virtuel undervisning, med lang afstand til andre, med selvtest, og med masser af sprit - altså til hænderne. Så I fortjener i allerhøjeste grad et gigantisk stort tillykke! Godt gået! sagde han.

Legater

Derudover blev der ved dimissionen uddelt en række legater og hæderspriser:

Christiern Pedersen Prisen, Gribskov Gymnasiums meget prestigefyldte pris, gives til den student, der bedst lever op til fundatsens krav om »initiativrigdom og dygtighed inden for feltet kommunikation.« I år gik prisen til Emilia Alexandra Prinzler, 3.a.

- Emilia Alexandra Prinzler har beriget Gribskov Gymnasium med sin enorme kreativitet og sit store engagement for det kinesiske sprog og kultur igennem alle tre år. Hun har været drivkraften bag udsmykningen af skolens kinesisk-lokale , og hun har sammen med Johann Frederik Matzke Olesen, Helena Antonia Berger og Sofie Rose Brix Nielsen produceret en turistvideo på kinesisk om Melby på så overbevisende vis, at de fik en flot 3. plads i en national sprogkonkurrence - det er nu kun et spørgsmål om tid før kineserne får øjnene op for Melby, lød det fra rektor, da han uddelte legatet.

Bestyrelsens legat gives til en student, der har vist et særligt kreativt talent og/eller har brugt sine sociale kompetencer på en ekstraordinær måde. Legatet uddeles af bestyrelsesformand for Gribskov Gymnasium Carl-Jørgen Bindslev, og det gik i år til Michelle Sylvander, 3. mz for at deltage aktivt i skolens liv som elevrådsformand i 2.g, og som bestyrelsesmedlem i Gribskov Gymnasiums bestyrelse.

Gribskov Kommunes demokratipris gives til en student, der i særlig grad har gjort sig bemærket for sin indsats for at fremme demokratisk forståelse og aktiv deltagelse i børne- og ungdomslivet. I år blev prisen givet til Salma Al Rachid, 3.mz. Salmas ønske om medindflydelse, og lyst til at være en aktiv medlevende borger, blev allerede bemærket, da Salma var primus motor på ungdomsrådets »KV17-«Husk at stem-event«, lyder begrundelsen.