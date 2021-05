Meget passende bydes der på et lille glas, når Gilleleje Bio igen viser 'Druk'. Pressefoto

'Druk' fejres med bobler

Søndag 16. maj fejres Søren Vinterbergs Oscar ved to særforestillinger af 'Druk' i Gilleleje Bio.

Med i billetprisen følger et glas bobler, så man kan skåle for Søren Vinterberg og dansk film.

'Druk' nåede allerede i efteråret inden den anden corona-nedlukning at blive vist for et stort publikum og er blandt de film, der har solgt flest billetter i Gilleleje Bios historie.