Dronningmøllehuset åbner dørene

Se billedserie Arbejdet med at forvandle den nedlagte brugs i Dronningmølle til et medborgerhus kan nu komme i gang.

Gribskov - 31. maj 2019 kl. 11:24 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt medborgerhus i den nedlagte brugs i Dronningmølle har været på borgerforeningens ønskeliste længe - og nu er det sikkert og vist, at det bliver en realitet. Dronningmølle Borgerforening har lejet sig ind og kommer til at stå for driften af huset, og har derudover lejet tre forretningslokaler ud til henholdsvis dametøj og kunst, ligesom førstesalen lejes ud til en psykologpraksis og en bolig. Det betyder, at det kan løbe rundt økonomisk, så nu kan planlægningen og istandsættelsen af Dronningmøllehuset fortsætte - i første omgang med åbne døre, hvor alle er velkomne, på lørdag 1. juni fra 13-16.

- Det har været vigtigt at få udlejet forretningslokalerne, så det kan løbe rundt. Og nu skal vi så have gjort borgerforeningens lokaler klar. Det kommer til at ske løbende gennem frivilligt arbejde, fortæller Lea Peters, der som kunstner selv har lejet sig ind i det ene butikslokale sammen med to andre. Derudover er hun engageret i arbejsgruppen i Dronningmøllehuset og kommer blandt andet til at stå for aktivitetskalenderen.

De åbne døre på lørdag er arrangeret for, at alle kan komme og se nærmere på huset og eventuelt byde ind med forslag til, hvad man kan bidrage med - hvadenten er forslag til aktiviteter, arbejdskraft under istandsættelsen eller andet.

- Man kan gå ind og sige, hvad man gerne vil bidrage med. Det kan være alt fra forslag til arrangementer, eller at sørge for, dem der knokler med istandsættelsen kan få lidt at drikke - eller tilbyde at spartle nogle huller. Så der er åbent hus både for at vise huset frem, men også for at give folk en følelse af, at det også er deres, og at de kan fortælle, hvad de personligt vil gøre. Vi håber også, at nogen har likvider og vil støtte økonomisk, Man kan også få besvaret spørgsmål eller gå i dialog med borgerforeningen, siger Lea Peters, der peger på, at man på sigt gerne vil købe huset.

Gymnastik og kunst

Lea Peters fortæller, at man håber, huset er sat i stand, når året er omme.

- Men allerede så snart gulvene er ryddet og de gamle frostbokse er fjernet, kan vi komme i gang med aktiviteter. Der er for eksempel planer om gymnastik for ældre. Og så er det meningen, at der på sigt skal være foredrag og alt fra intimkoncerter til strikkeklubber. Meningen er, at borgerne selv kan byde ind med forslag, siger hun og fortæller, at hun i sin egen butik sammen med to andre billedkunstnere har planer om at lave et krealaboratorium, hvor man kan komme ind udefra og lave kunst og drikke en kop kaffe.

Borgerforeningen har fået et tilskud på 200.000 fra LAG Halsnæs-Gribskov - en forening, der arbejder for udvikling af lokalområdet. Foreningen har også solgt folkeaktier for cirka 125.000 kroner.

Se mere om huset på www.dronningmollehuset.dk.