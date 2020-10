Dronningens Fortjenstmedalje til Gribvand-medarbejder

Specialarbejder i Gribvand A/S Allan Niels Jørgensen har fået Dronningens Fortjenstmedalje i sølv for års uafbrudt tjeneste. Bestyrelsesformand for Gribvand A/S Jannich Petersen overrakte medaljen og benyttede lejligheden til at takke for de mange års indsats.