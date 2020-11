Droner skal hjælpe med at redde liv

Når der ikke er en kystlivredder i nærheden, kan en drone måske hjælpe med at forhindre, at der sker drukneulykker.

Det mener man hos Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste og Rådet for Større Badesikkerhed som sammen har sat sig for at sætte droner ind til at hjælpe i livredningstjenestens arbejde. Fra næste år vil livredningstjenesten i første omgang som et pilotprojekt hyre frivillige droneoperatører til at sætte en overvågnings-og redningsdrone i luften langs stranden ved Hornbæk Plantage.