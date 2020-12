Drik julen ind med manér

Hvis man mødes tidligt juledag kan man oplagt nyde et glas med snacks til, inden julemiddagen for alvor tager fat.

- For eksempel cava eller cremant som har frisk syre og passer til mange forskellige snacks og hors d'oeuvres. En anden mulighed er at vælge en tør eller halvtør hvidvin, for eksempel en Riesling som har et moderat alkoholindhold.