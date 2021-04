En paraglider oplevede fredag eftermiddag, at blive beskudt med et luftgveær, da han hang i luften ved Rågeleje Strandvej i Vejby. Arkivfoto: Kenn Thomsen.

Drama i luften - paraglider beskudt

Hængende i luften langs kysten ved Rågeleje Strandvej i Vejby hørte paraglideren skud fra et luftgevær. Tre gange blev der affyret skud i retning af paraglideren, som anmeldte episoden til politiet efter at være landet i god behold.

Nordsjællands Politi sendte en patrulje til stedet. Her traf den en 72-årig mand og fandt et luftgevær. Det var ikke muligt at konstatere om der havde været ammunition i luftgeværet fornyligt. Politiet blev mødt med en historie om, at det er irriterende, at paragliderne flyver over privat grund.