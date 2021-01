Charlotte Asperud, der var læge på Nordsjællands Hospital i Hillerød, blev ifølge anklageskriftet slået i hovedet 19-20 gange med et koben eller et lignende gerningsvåben om natten til den 30. april 2019. Hun døde om aftenen på Rigshospitalet. Retssagen kører i øjeblikket ved Retten i Helsingør.

Artiklen: Dræbt læges far i retten: "Charlotte var utryg"

På anden dag i retten, hvor en 56-årig mand står tiltalt for drabet på læge Charlotte Asperud på Aspevej i Tisvildeleje i foråret 2019, vidnede Charlotte Asperuds far.

Inden faren skulle vidne i salen, blev den tiltalte mand ført ud i et tilstødende lokale, da faren ikke ønskede at vidne under hans tilstedeværelse.

Anklageren spurgte Charlotte Asperuds far, om der var noget, der bekymrede Charlotte ved, at hun boede på Aspevej i Tisvildeleje.