Retten i Helsingør har tirsdag indledt sagen om drabet på Lars Halvor Hermansen, der blev fundet skjult under et bålsted ved en landejendom på Løgelandsvej i Helsinge. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Drabstiltalt erkender skud og nedgravning af lig

Gribskov - 18. februar 2020 kl. 10:33 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 50-årige mand, der er tiltalt for at have dræbt den 52-årige Lars Halvor Hermansen i Helsinge i september 2018, nægter sig skyldig i drab, men erkender at have afgivet skud mod ham. Han havde ikke forsæt til at dræbe, lød det tirsdag formiddag i Retten i Helsingør fra den tiltaltes forsvarer Michael Juul Eriksen. Det skete i forbindelse med, at der blev taget hul på nævningesagen, som der er afsat ti retsdage til.

Den tiltalte erkender også usømmelig omgang med lig, idet han anbragte liget af Lars Halvor Hermansen i en bassindug på terassen ved sin bopæl og lagde en madras og andre genstande ovenpå, hvorefter han gravede ham ned, støbte et lag af beton oven på og placerede et bålsted over det sted, hvor liget var gravet ned.

Den 50-årige er i sagen tiltalt i flere forhold. Ud over manddrab er han blandt andet anklaget for at have været i besiddelse af mindst 16 kilo amfetamin med henblik på videresalg - til dels i forening med den dræbte. Den tiltalte erkender dog kun at have været i besiddelse af to poser med henholdsvis 275 og 22 gram amfetamin.

Lars Halvor Hermansen, der boede i Birkerød, forsvandt i september 2018 og blev altså fundet nedgravet den 28. oktober ved tiltaltes bopæl på Løgelandsvej i Helsinge.

Der gik flere dage med en række ransagninger på ejendommen på Løgelandsvej, inden politiet fandt liget af Lars Halvor Hermansen. Det skete først 10 dage efter, at man havde fået varetægtsfængslet den 50-årige som sigtet for drabet. Her havde politiet fået oplysninger om, at den tiltalte netop havde anlagt en bålplads, hvor der tidligere havde været et havebassin.