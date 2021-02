Den drabstiltalte nægter sig skyldig i at have sat ild til det samme sommerhus ad to omgange.

Artiklen: Drabstiltalt anklaget for to brande - men ingen beviser

Var det den tiltalte for drabet på læge Charlotte Asperud, der to gange satte ild til det samme sommerhus i Frederiksværk?

Det mener anklagemyndigheden, som derfor også har anklaget den 56-årige mand for disse to brandstiftelser i henholdsvis 2012 og 2019. Disse anklager er baseret på den tiltaltes forhold til ejeren af sommerhuset, som han i tidligere mails har bebrejdet for at have været en medvirkende årsag til, at hans forhold til ekskonen gik i stykker.