Drabstiltalt anklaget for at sætte ild til sommerhus - to gange

Gribskov - 23. januar 2021

Manden, der står tiltalt for drabet på læge Charlotte Asperud i Tisvildeleje i foråret 2019, er også anklaget for en række andre forbrydelser, som er en del af retssagen, der i øjeblikket løber ved retten i Helsingør.

Manden erklærer sig skyldig i flere tiltalepunkter om tyveri, indbrud, indbrudsforsøg og forsøg på dokumentfalsk. Men han nægter sig skyldig i at have sat ild til et sommerhus i Frederiksværk ad to omgange.

Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi mener, at han første gang satte ild til sommerhuset i 2012 og anden gang få dage før drabet på Charlotte Asperud i 2019 - drabet, som den 56-årige mand nægter sig skyldig i, men erkender at have udøvet vold med døden til følge.

Sommerhuset i Frederikværk, der brændte, er ejet af en kvinde, som ifølge den tiltalte oprindeligt var coach for den tiltaltes ekskone, som han blev skilt fra i årene omkring 2010. Senere blev kvinden og ekskonen veninder, sagde han. Det fremgik under sagens første retsmøde i onsdags, hvor den tiltalte blev afhørt af anklager og forsvarer.

"En kvaksalver" Den tiltalte fortalte, at sommerhusejeren rådgav hans ekskone i den periode, hvor de var ved at gå fra hinanden.

Har du været vred på kvinden, spurgte anklageren.

- Nej, jeg grinede af hende, men jeg var ked af, at (ekskonen, red.) tog hende alvorligt.

Han fortalte, at han var frustreret over, at ekskonen lyttede til veninden, fordi hun var en »kvaksalver, der brugte tarotkort og terningekast« i sin rådgivning. I en mail har han skrevet, at han var gal på veninden, men sagde under afhøringen, at det var i »momentet«, og at han »ikke grundlæggende« var vred på hende.

Den tiltalte kunne ikke huske, hvor han befandt sig i tidsrummet for den seneste brandstiftelse, men at han nok var derhjemme.

Med baggrund i et dokument, påpegede anklageren, at den tiltalte var aktiv i en chat før og efter gerningstidspunktet, men at der er et ophold omkring tidspunktet for ildspåsættelsen.

»Rædslet« Anklageren læste også blandt andet op fra en mail, som den tiltalte havde sendt til sin ekskone tilbage i 2012 efter deres skilsmisse.

- Det er private ting, som jeg ikke vil tale om, lød det kort for hovedet fra den tiltalte.

I brevet kalder han veninden for »rædslet, der har knust vores kærlighed«, fremgik det, da anklageren læste højt.

Den tiltalte benægtede fortsat, at det var hendes skyld, at de gik fra hinanden.

Anklageren fremdrog også, at en psykiater, som tiltalte har gået hos, har noteret, at tiltalte mente, at veninden havde betydning for deres brud.

Ifølge anklageskriftet skete der ved den første brand skade for 1,3 millioner kroner, mens skaden kostede 2,4 millioner kroner ved den anden brand i 2019.

En kontroversliste På den tiltaltes computer har politiet fundet en liste over personer, hvor ekskonens veninde blandt andet fremgår. Også personernes adresser står noteret på listen, som anklageren viser på en skærm i salen.

Under sin forklaring bekræfter den tiltalte, at det er ham, der har lavet listen, som Charlotte Asperud ikke er noteret på.

- Det er mennesker, jeg på et tidspunkt har haft en kontrovers med. Jeg har lavet den til mig selv for at anskueliggøre for mig selv, at det nok nærmere er mig og ikke hele verden, der er noget galt med - det er en lang liste, sagde han.

- Den er lavet over tid. Det er nørderi og har ingen anden funktion, svarede han.

Forsvareren spurgte ham også ind til, hvordan det var nørderi.

- Det kan være ligesom nogen, der spiller cello og maler landskabsmalerier. Jeg kan godt lide at nørkle med teknik, siger den tiltalte og svarede »det kan godt være«, da forsvarerens spurgte, om det er terapi.

Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi kræver forvaring til den tiltalte. Det er en foranstaltning, som har til formål at beskytte samfundet mod den nærliggende fare, som den dømte udgør.