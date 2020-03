Drabsmand dømt for narkohandel i stor stil

Han er kendt skyldig i at have opbevaret ikke under syv kilo amfetamin med henblik på overdragelse til et større antal mennesker. De syv kilo er mindre end det kvantum,. han var tiltalt for. I anklageskrifte var anført 16 kilo, hvoraf politiet under ransagningen på og omkring den tiltaltes bolig og værksted på en landejendom på Løgelandsvej ved Helsinge fandt 1,995 kilo nedgrav et. Inde i boligen blev der desuden fundet to poser amfetamin med henholdsvis 275 og 22 gram amfetamin. Han er ligeledes dømt for at være i besiddelse af i alt 760 gram skunk, som politiet fandt på ejendommen.