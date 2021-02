Der forventes at falde dom den 23. februar i drabssagen, hvor en 56-årig mand står tiltalt for drabet på læge Charlotte Asperud i Tisvildeleje i foråret 2019. Foto: Jens Berg Thomsen

Døtre kræver erstatning fra drabstiltalt mand

Drabssagen kører i øjeblikket i Retten i Helsingør, og på onsdagens retsmøde fremsatte døtrenes bistandsadvokat et erstatningskrav på 100.000 kroner til hver af dem på baggrund af, at de har været særligt følelsesmæssigt belastede som følge af drabet.

Charlotte Asperuds tre døtre kræver erstatning fra den 56-årige mand, der står tiltalt for at have slået deres mor ihjel i Tisvildeleje i foråret 2019.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her