Maud Margrethe Pedersen (tv.), kunstterapeut og tidligere skolelærer, åbner sammen med Else Korsholm, sognepræst, døren for unge i sorg. De tilbyder kunstterapi - og mulighed for en snak. Foto: Camilla Nissen.

Døren åbnes for unge i sorg

Med et sort stykke farvekridt tegner kunstterapeut Maud Margrethe Pedersen en cirkel på et stort stykke papir klistret op på vinduet. I midten sætter hun en prik - lige ud for hjertet. Rundt og rundt, tegner hun, mens stregen rundt om cirklen bliver tykkere. Hun viser en af de øvelser, som de unge i sorg eller andre former for kriser, kan tilbydes i et forløb med kunstterapi med titlen Maledage. Forløbene arrangeres af Maud Margrethe Pedersen i samarbejde med sognepræst i Villingerød og Esbønderup, Else Korsholm, der begge arbejder med det frivilligt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her