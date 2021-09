Se billedserie Der er afsat et enkelt retsmøde til ankesagen i Østre Landsret i København, og det forventes derfor, at dommen falder tirsdag. Foto: Jens Berg Thomsen

Dømt for drab på læge: Nu skal ankesag afgøres

Gribskov - 07. september 2021 kl. 04:00 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Et enigt nævningeting idømte i marts Timo Juutilainen Nellemose en forvaringsdom for drabet på læge Charlotte Asperud i Tisvildeleje. Efterfølgende valgte den 56-årige mand at anke dommen, og i dag behandler Østre Landsret sagen i København.

Timo Juutilainen Nellemose ankede ikke byrettens skyldskendelse, og landsretten skal derfor udelukkende tage stilling til straffen.

Der er ifølge Østre Landsret ikke afsat yderligere retsmøder til sagen, og det forventes derfor, at landsrettens dom bliver afsagt tirsdag.

Forvaringsdom

I byretten i Helsingør løb retssagen over syv dage, hvor Timo Juutilainen Nellemose modtog en forvaringsdom, som er en foranstaltning, der træder i stedet for en tidsbestemt straf med henblik på at beskytte samfundet mod den nærliggende fare, som den dømte udgør.

Under sin procedure i Retten i Helsingør gjorde Timo Nellemoses forsvarsadvokat, der nedlagde påstand om ikke over 13 års fængsel, kraftig indsigelse mod anklagerens påstand om forvaring:

- Jeg kan godt forstå, at hvis han stod til seks års fængsel, kunne man idømme forvaring, men også her skal man være påpasselig, især når der ikke er enighed, sagde Karoline Normann.

Mentalerklæringen, der var foretaget af Justitsministeriets retspsykiatriske klinik, fandt nemlig ikke, at forvaring var nødvendig, men det havde Retslægerådet til gengæld anbefalet.

Overfaldet i sit hjem

Ifølge anklageskriftet blev Charlotte Asperud slået 19-20 gange i hovedet med et koben eller en lignende genstand.

Hun blev overfaldet i sit hjem i Tisvilde midt om natten i foråret 2019 og døde af sine kvæstelser om aftenen på hospitalet.

Timo Nellemose har erkendt, at det var ham, der overfaldt hende, og fem år før drabet var han i behandling hos Charlotte Asperud på skadestuen i Hillerød efter en trafikulykke.

Han blev kendt skyldig i drab i Retten i Helsingør, der som sagt valgte at idømme den 56-årige forvaring, og under domsafsigelsen lød det blandt andet fra retsformand Mette Frimodt Hansen:

- Retten har lagt vægt på, at det er et forhold, hvor den tiltalte var i kontakt med afdøde fem år, før drabet blev begået, og vi har lagt vægt på den målrettethed og voldsomhed, som er beskrevet i skyldskendelsen: At han brød ind i huset midt om natten og derefter tildelte de mange slag, som medførte døden.

Om den dømtes personlige forhold lagde retten vægt på Retslægerådets anbefaling om forvaring, men også de vidneforklaringer, mails og klager, som kom frem under retssagen.

Ud over at blive kendt skyldig i drab blev Timo Nellemose også kendt skyldig i at have overvåget sin ekskones færden via en GPS-tracker i hendes bil samt flere tilfælde af tyverier, indbrud og forsøg på dokumentfalsk.