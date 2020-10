Helle Jensen (th) og hendes mor kom dagligt hos Hans Pedersen op til hans død. Foto: Lars Christiansen Foto: Lars Christiansen

Dødssyge 'Hans' lå i sit eget tis: 'En ulykkelig sag'

Gribskov - 09. oktober 2020 kl. 10:18 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

- Det er en ulykkelig sag, og der er ikke nogen, der ønsker, at sådan noget her sker.

Som mange andre er Birgit Roswall, udvalgsformand for ældreudvalget (V), påvirket af den historie, Helle Jensen i sidste uge stod frem og fortalte i Ugeposten. Her beskrev hun, hvordan 70-årige Hans Pedersen som terminal borger var blevet svigtet af Gribskov Kommune.

Selvom han gik sin sidste tid i møde og inden for kort tid var faldet flere gange, blev han blandt andet kun visiteret til to daglige besøg fra Pleje Gribskov.

- Som ældre medborger fortjener man en værdig afsked. Med mennesker der tjekker ind til én og ser, hvordan det går. Hører, om man mangler noget. Hans fik et besøg af fem minutters varighed om dagen. Er det den måde, ældre mennesker i Gribskov Kommune skal gå deres sidste tid i møde? spurgte Helle Jensen blandt andet.

'Det er ikke rart at læse' Helle Jensen fortalte også, hvordan Hans Pedersen få dage før sin død var faldet, og hvordan hun flere timer efter fandt ham liggende på maven i en pøl af sit eget urin. Og hvordan Hans Pedersen efterfølgende blev lagt op i sin seng uden at blive vasket.

Birgit Roswall, er det en pleje, du som politiker vil stå på mål for?

- Jeg kan ikke svare på den konkrete sag. Men udgangspunktet er, at vi visiterer folk til hjælp, når de er kommet hjem fra hospitalet. Der bliver også taget stilling til, om folk skal have hjælp til personlig hygiejne. Det skal der tages hensyn til, og vi har en klar forventning om, at hvis man har behov for at blive vasket, så bliver man det, siger hun og understreger, at hun 'ikke kender sagen i dybden'.

- Men jeg bliver da ked af, at nogle borgere her i kommunen skal have den oplevelse, der har været her. Det er ikke rart at læse. Den dybere baggrund for, hvorfor det tilsyneladende går så galt, som det er gået her, det har jeg svært ved at svare på. Men det er ikke rart, og jeg har også tænkt mig at spørge mere ind til det, siger det mange-årige byrådsmedlem.

Birgit Roswall peger også på, at sagen med Hans Pedersen rejser nogle principielle spørgsmål, vi som samfund er nødt til at diskutere.

Principiel diskussion Da Hans Pedersen som terminal borger kom hjem fra et hospitalsophold, sagde han til hjemmesygeplejen i Gribskov, at de ikke behøvede at hjælpe ham. Helle Jensen har forklaret, at 'han ikke ville være til besvær'.

- Der skal hjemmehjælperne være de professionelle, sagde hun blandt andet.

Men Birgit Roswall mener, at man så vidt muligt skal forsøge at respektere den enkelte borgers holdning.

- Hvor langt skal vi som samfund gå ind, når folk træffer et valg? Hvornår skal vi sige, at vi ved bedre? Det er en væsentlig diskussion, vi skal have. Det kan være mange steder i livet, hvor vi selv tror, at vi har styr på det. Jeg oplevede selv, da min mand var syg og døde, at han havde opstillet nogle forudsætninger for, hvordan det skulle foregå. Da vi står i situationen, kan det ikke foregå sådan. Hvem er det så, der skal ændre beslutningen? Det er rigtig svært, for jeg synes også, man skal også respektere, hvad folk har givet udtryk for, siger hun.

Birgit Roswall understreger dog, at de skal forsøge at lære af hele sagen med Hans Pedersen.

- Vi skal altid blive klogere og lære. Det gælder både i administrationen, hos os politikere og os som medmennesker. Vi skal tage ved lære og anstrenge os for at gøre det bedre. Menneskeligt skylder vi, at man tager omsorg for hinanden.

Borgmester er tavs Sn.dk har ad flere omgange forsøgt at få en kommentar fra borgmester Anders Gerner Frost til sagen. I en video på Facebook fortæller han blandt andet, at man i Nyt Gribskov ikke taler om en ældrebyrde, men at man, 'når man bliver ældre i sin kommune og har betalt sin skat, så skal man have den absolut bedste pleje og den bedste omsorg, man overhovedet kan få med de ressourcer, vi har'.

Vi ville gerne have spurgt Anders Gerner Frost, hvordan den udmelding harmonerer med den virkelighed, Hans Pedersen oplevede i de sidste uger af sit liv.

Men borgmesteren oplyser, at han ingen kommentarer har og henviser i stedet til udvalgsformand Birgit Roswall og velfærdsdirektør Per Ullerichs.

Af hensyn til Hans Pedersen og hans pårørende optræder han under pseudonym. Ugeposten kender hans fulde identitet.

