Dit fede svin: Hård tone på sociale medier skræmmer politikere

Man skal ikke have tilbragt mange minutter på de sociale medier for at se, at tonen til tider kan være ret hård. Og nogle gange også et pænt stykke over stregen. Det har de to byrådsmedlemmer i Gribskov Kommune Pernille Søndergaard og Pernille Kromann Sams, begge Nyt Gribskov, mærket på egen krop.