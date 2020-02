Disko-aftener for årgang 60+

- Jeg danner en forening, så vi har mulighed for at få tilskud fra fonde og kommunen, hvis vi er heldige. Det er ikke så let, helt alene, at sætte sådan en tanker i vej. Det tager tid, og hvor er der meget, jeg skal kunne inden for teknikken - og der strander jeg, hver gang og må have hjælp. Alligevel tøffer jeg af sted på fulde hammer, skriver hun i en mail til en række personer og foreninger, hvor hun håber at finde andre med samme lyst til at danne et uformelt mødested for danseglade over 60.