Tirsdag eftermiddag er der borgermøde om en del af den kommende kommuneplan. Bliver den vedtaget, vil Rema 1000 ikke kunne opføre en ny butik ved Bøgebakken.

Digitalt borgermøde tirsdag eftermiddag: Sådan vil kommunen skabe vækst

Gribskov - 15. december 2020 kl. 13:33 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Det er en benhård ambition om vækst og boliger, der ligger til grund for politikernes forslag til ny kommuneplan.

Dele af de forventede ændringer i planen er lige nu i en indledende for-høring, og i den forbindelse har kommunen et digitalt borgermøde tirsdag klokken 16-17, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til de foreslåede ændringer.

Ændringerne drejer sig blandt andet om:

- Konkrete arealudlæg til nye boligområder

- Reduktion af område til fremtidig byudvikling ved Græsted

- Ændring af erhvervsareal til boligformål i Esbønderup

- Ny afgrænsning af bymidterne i Helsinge, Græsted og Gilleleje, hvor der blandt andet kan være detailhandel.

Supermarked blokeres I Helsinge og Græsted får afgrænsningen af bymidterne ikke den store betydning, men i Gilleleje vil det blandt andet blokere for supermarkedskæden Rema 1000's planer om at opføre en ny butik ved Bøgebakken.

Principperne bag planen er et politisk ønske om boliger og vækst.

Politikerne har besluttet en skolestruktur med mange skoler, og for at den skal være bæredygtig, er det nødvendigt at tiltrække flere børnefamilier.

Vækst-ambition Gribskov har i det hele taget en klar ambition om vækst, understregede centerchef Søren Korsholm, Gribskov Kommune, i en artikel i oktober.

- Vores mål er at forløse kommunens potentiale - altså at få opført 1.800 boliger over fem år, sagde Søren Korsholm i artiklen.

Der er i høj grad tale om det, han kalder "nemme boliger", især til ældre, som så for eksempel kan fraflytte deres eksisterende parcelhus:

- Vi går målrettet efter at bygge det, der mangler - ikke mere af det samme. Det er eksempelvis nemme boliger uden behov for vedligeholdelse, siger Søren Korsholm.

Her er et link direkte til borgermødet. Der er desuden mulighed for at sende kommentarer til for-høringen til mail-adressen plan@gribskov.dk.