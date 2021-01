Ib Petersens hustru døde efter et længere forløb i Gribskov. Siden har behandlingen af hende vagt stor debat. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Det skal være trygt at blive gammel i Gribskov, siger formand for ældreudvalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det skal være trygt at blive gammel i Gribskov, siger formand for ældreudvalget

Gribskov - 29. januar 2021 kl. 14:09 Kontakt redaktionen

Byrådsmedlem Birgit Roswall (V), formand for Ældre, Social og Sundhedsudvalget

I Ugeposten forleden kunne vi læse Ib Petersens beretning om, hvordan han og hans afdøde hustru havde oplevet at blive svigtet af det system, som de havde forventet skulle være der og hjælpe og støtte dem i den svære tid, som de så ind i, da de fik beskeden om, at Ruth var ramt af en sygdom, som vores sundhedsvæsen ikke kunne hamle op med.

Først chokket over, at der ikke længere var nogen behandlingsmulighed og derefter oplevelsen af, at kommunens hjælp ikke fungerer, så Ruths sidste tid kan forløbe så gnidningsløst, som de havde forventet, giver forståeligt en sorg, som kan være svær at håndtere.

Det blev p.g.a. de svigt ikke muligt for Ib at give sin hustru den sidste tid de havde planlagt, da de fik den triste besked, om at hun var terminal.

Ifølge Ib Petersen har han lovet sin hustru, at han skulle skrive om sine oplevelser, så ingen senere skal udsættes for det, som de blev udsat for.

Jeg har talt med Ib og aftalt, at han og jeg mødes med administrationen, så vi kan få hans bud på, hvad vi kan gøre for at undgå at lignende ting sker.

Desværre er vi nødt til at erkende, at vi aldrig vil kunne sikre, at der ikke sker fejl, der er mennesker indblandet i alle overgange fra hospital til kommune, og i kommunikationen mellem de mange forskellige parter, hospital, kommunens forskellige enheder og borgere, kan gå galt. Men vi skal opbygge vores organisation, så vi minimerer disse risici mest muligt, og så tror jeg, vi er nødt til at være bedre til at lytte til, hvilke behov og ønsker, man som borger har i sådan en livskrise, så vi bedst muligt kan opfylde det.

Jeg kan i den forbindelse sige, at vi har besluttet at genetablere den fremskudte visitation på hospitalet, så man allerede inden udskrivelse får aftalt, hvordan hjælp med videre skal planlægges.

Desværre er det lige nu under corona ikke muligt at have visitatorer på hospitalerne, men så snart det bliver normale forhold, vil det fungere.

Efter vi lukkede Toftebo, har vi været presset på midlertidige pladser til borgere, hvis behov er pleje og omsorg (terminale) og ikke rehabilitering.

Forudsætningen ved lukningen var, at vi skulle kunne levere pleje og omsorg til plejekrævende borgere i eget hjem, men vi har oplevet, at der er borgerforløb, hvor dette ikke har kunnet lade sig gøre eller ikke været tilstrækkeligt, og derfor har udvalget besluttet, at vi i samarbejde med ældrerådet skal vurdere, hvilke typer af midlertidige boliger vi har behov for og hvilke plejetilbud skal vi kunne levere i eget hjem.

I disse drøftelser mener jeg helt klart, at Ibs oplevelser naturligt vil indgå.

Min holdning er, at vi er nødt til at forholde os til, at det kan godt være, vi som kommune kan tilbyde den fornødne hjælp i eget hjem, men for mig er det også vigtigt, at de pårørende er trygge ved det ikke mindst, hvis deres tilstedeværelse i hjemmet er grundlaget for, at borgeren kan være i eget hjem.

Det er meget vigtigt for mig, at det skal være trygt at blive gammel og have brug for hjælp i Gribskov Kommune.