Det sidste teglværk i Nordsjælland lukker

Gribskov - 06. maj 2021 kl. 12:08 Kontakt redaktionen

Egernsund Wienerberger lukker for produktion af mursten på koncernens fabrik Pedershvile i Annisse. Det skyldes, at koncernen vil samle produktionen på de mest energieffektive teglværker i Norden, lyder det i en pressemeddelelse.

- Byggebranchen har i stigende grad øget sit fokus på bæredygtige produkter med et lavt CO2-aftryk. I Egernsund Wienerberger ønsker vi at producere branchens mest bæredygtige mursten og være på forkant med udviklingen. Vores håb er, at vi dermed kan bidrage til at mindske byggebranchens klimaaftryk og på længere sigt indfri vores målsætning om en CO2-neutral produktion, siger Henrik Dietrichsen, Regional Managing Director Nordic i Egernsund Wienerberger.

- Derfor samler vi nu vores nordiske murstensproduktion på vores fire mest energieffektive fabrikker i Norden. Det giver os mulighed for at foretage opjusteringer af fabrikkerne, så vi i fremtiden kan producere større mængder af vores bæredygtige mursten LESS med biogas og udnytte nye produktionsteknikker til gavn for klimaet, fortsætter han.

Nedlukningen af Pedershvile forventes at ske i efteråret 2021.

- Det er aldrig en let beslutning at lukke en fabrik med dygtige medarbejdere og en lang historik. Men vi må erkende, at vi, for at imødekomme fremtidige krav til CO2-reducering, må bevæge os i retning af større og færre produktionsenheder. Vi vil gøre, hvad vi kan for at tilbyde de medarbejdere, der er villige til at flytte, job på vores andre fabrikker, lyder det i pressemeddelelsen.

Der vil fortsat være produktion af overliggere og generel administration på adressen i Annisse.

Under hele processen vil virksomheden have fokus på at betjene kunder som hidtil fra lageret i Annisse, hvor de samme produkter som før vil være tilgængelige via leverancer fra de tre øvrige danske fabrikker.

