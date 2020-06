Det går alt for stærkt igennem Kagerup

Resultatet blev 85 bilister, der kørte for stærkt. 10 fik et klip i kørekortet og to kørte så stærkt, at de nu har en betinget frakendelse af kørekortet. Den højeste fart blev målt til 90 kilometer i timen på strækningen, der faktisk er en by, hvor der højest må køres 50 kilometer i timen.