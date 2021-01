Det er hvidt derude

I denne tid er det oplagt at snøre vandrestøvlerne, hvis man vil opleve andet end hjemmets fire vægge, men der var også nogle. der spændte skiene på og tog på langrend i Gribskov. Nogle frivillige skientusiaster fra Københavns Skiklub havde sørget for at køre spor op til glæde for skifolket. Ifølge skiklubbens Facebookside var det muligt at stå på langrendsski i skoven ved Kagerup lørdag, hvilket flere benyttede sig af.can