Designerlampe stjålet fra sommerhus

Klokken 20.01 søndag blev det anmeldt, at der havde været indbrud i et fritidshus på Holtesgårdvej mellem klokken 11.30 og 19.55. Ukendte gerningsmænd havde tiltvunget sig adgang ved at opbryde et vindue. Der blev stjålet en designerlampe. Eventuelle yderligere stjålne genstande er på tidspunktet for døgnrapportens udgivelse endnu ikke opgjort, oplyser Nordsjællands Politi.