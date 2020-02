Derfor lugtede der af ost...

Politiet kommer ud for mange sære ting, og Nordsjællands Politi fik endnu en anekdote til listen, da der blev anholdt et par tyve i sidste uge. Det beretter ordensmagten om torsdag eftermiddag i vanlig humoristisk stil på Facebook.

"...nogle gange ser vi os andre typer af tyvekoster, der får os til at løfte øjenbrynene en smule i forbløffelse...", står der i opslaget, som har fået overskriften: "EN SJÆLDEN FORM FOR TYVEK-OST-ER".

De to tyve blev anholdt i et sommerhus, hvor der også lå: "...fire sorte sække fyldt med varer, der umiskendeligt lignede noget, de ikke havde betalt for..."

Klik på facebook-opslaget herunder og læs hvad betjentene fandt i de sorte sække.