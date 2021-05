Derfor koster ny vej mange millioner ekstra

Det kommer til at koste ekstra kræfter for Museum Nordsjælland at grave nogle særlige arkæologiske fund ud i området, hvor der nu skal anlægges en ny vej mellem Græsted og Gilleleje.

Ved forundersøgelserne er der nemlig fundet bopladser fra Ældre Stenalder, og det kræver et stort arbejde at grave disse frem. Prisen bliver omkring 20 millioner kroner, hvilket betyder, at der er behov for at afsætte 16 millioner ekstra til udgravningerne.