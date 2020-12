Fiskeauktionen i Gilleleje håber, at årets omsætningsfald ikke kommer over 20 procent - men det ser svært ud, lyder det fra auktionsmesteren. Foto: Allan Nørregaard

Artiklen: Derfor er 2020 et hårdt år for fiskerne

Derfor er 2020 et hårdt år for fiskerne

På Sjællands største fiskerihavn i Gilleleje forventer auktionsmester Lasse Nordahl en betydelig nedgang omsætningen for året, da corona-virusset mindskede efterspørgslen fra Spanien, Frankrig og Italien, som er de store, vigtige markeder for fiskeribranchen i Gilleleje.

Der er ingen tvivl om, at corona-krisen kradser inden for de fleste danske erhvervsbrancher, og den delvise nedlukning her i december er med til at forsinke genopretningen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her