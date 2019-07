Der klages fortsat over ukrudt

Mens entreprenørfirmaet Forsta de sidste tre uger har haft travlt med at indhente, hvad det ikke nåede at ordne med hensyn til pasning af kommunens grønne arealer og ofentlige rum, har andre entreprenører, der ligeledes har indgået kontrakter med Gribskov Kommune måske taget det mere roligt. I hvert fald slår formandsskabet for byrådets fagudvalg Udvikling, By og Land nu for anden gang denne sommer fast, at den grønne vedligeholdelse ikke lever op til det, som firmaerne har lovet i kontrakterne.

Udvalgsformand erkender, at politikerne i dag ikke har overblik over de entrepriser, som pasningen af Gribskov Kommunes veje og grønne arealer blev opdelt i ved udliciteringen i 2014, skriver Frederiksborg Amts Avis fredag:

