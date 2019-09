Den hundredårige fik sin elskede

Se billedserie Efter ceremonien kan Willy Petersen føre Inge Piper ud af kirken. Foto: Allan Nørregaard

Den 100-årige Inge Piper er nu smedet sammen med sin fire år yngre kæreste Willy Petersen, skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

»Det er så yndigt at følges ad« synger menigheden, da Willy Petersen og Inge Piper på Inges 100-års fødselsdag forlader Gilleleje Kirke efter at have fået beseglet deres kærlighed.

De to bor sammen på Ellen Marie Hjemmet i Gilleleje, hvor de også mødtes og ringforlovede sig for halvandet år siden. Fredag formiddag bliver de afhentet af medlemmer af Rideklubben C&C i Blistrup, som hestevogn kører dem op til kirken.

Flag og hjerter Hele ruten er smykket med flag, og i nogle af flagstængerne hænger der også hjerter.

Uden for kirken standser hestevognen, og parret går sammen gennem våbenhuset og op gennem kirkegangen, hvor sognepræst Ole Buchardt Olesen har stillet to stole ved koret. Her kan Inge Piper tage mod et kys fra sin fire år yngre tilkommende.

Kirken er fyldt Inden den store dag har lederen af Ellen Mariehjemmet, Kirsten Schaumburg, lavet fotokopier med de tre salmer og sange, som skal synges i kirken. Hun har kopieret 50 eksemplarer, men det er slet ikke nok. På alle bænke i kirken sidder folk tæt. Sognepræsten taler om troskab, og alle synger med på »Op, al den ting, som Gud har gjort«, »Jeg ved, hvor der findes en have så skøn« og selvfølgelig » Det er så yndigt at følges ad.«

Da ceremonien er overstået står ansatte og venner udenfor og dannede espalier, som parret skal gå gennem.

Brudepar i hestevogn Derefter går turen med hestevogn til restaurant Saseline på torvet i Gilleleje. Her er der samlet omkring 60 personer til brunch. Blandt dem er der familie, venner, beboere og ansatte fra Ellen Mariehjemmet - samt nuværende borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) og den tidligere borgmester Jannich Petersen (V), som holder tale for fødselaren og for parret.

Ved samme lejlighed kan parret sætte nye ringe på fingrene, hvor de i forvejen bærer de ringe, de fik ved deres forlovelse. Normalt er det præsten, som under den kirkelige handling får overrakt ringene af gommen, så han kan sætte dem brudeparrets fingre. Men her har parret - efter at have tænkt sig om - fravalgt at få en vielse, der også er et bryllup i juridisk bryllup. Hvis de lader sig vie, vil det få indflydelse på deres boligsikring, pension og skatteforhold, og det ønsker de ikke, oplyser plejehjemslederen.

Lidt på langs Efter den gode brunch ønsker parret at trække sig lidt tilbage til deres to boliger, der ligger side om side på Ellen Mariehjemmet. Den ene bruger de til dagligstue m.v., mens den anden bruges som soveværelse. Og her ville de lige tage den lidt på langs, inden eftermiddagens program: champagne med Petit four og kransekage for hjemmets beboere og ansatte samt familie og venner.