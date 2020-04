Den dårlige arm er blevet god

Se billedserie 135 meter nyt bolværk - og på kajen nye pullerter og asfalt. Foto: Karl Erik Frederiksen

Gribskov - 02. april 2020 kl. 14:31 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu kan Gilleleje Havns ældste mole igen benyttes i fuldt omfang, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Helt uden festivitas og store taler begyndte skibene for to uger siden igen at lægge til kajs ved »Den dårlige arm« i Gilleleje Havn. Armen var oprindeligt den østligste af havnens moler, men da man i i 1962 udvidede havnen blandt andet med en afdeling for lystbåde, blev der anlagt en ny mole mod øst.

- Den har formentlig fået navnet »Den dårlige arm,« fordi det var ved den mole, at de dårligste skibe lagde til kajs, når de skulle til reparation. Det er også det, at den primært skal bruges til nu. Det er her bådene lægger til, når de har noget der skal udbedres på Gilleleje Bådebyggeri eller på Brdr. Petersen's Maskinfabrik, siger fiskeskipper Per Klug, formand for Gilleleje Havns bestyrelse.

I følge Gribskov lokalarkivs hjemmeside blev molen anlagt i 1926.

Den har gennem flere år trængt til en opgradering.

En bevilling fra EU´s Landdistriktsprogram og Hav- og Fiskeriudviklingsprogram på 775.000 kroner - tildelt via LAG Halsnæs-Gribskov - satte denne vinter gang i planerne om at få udført arbejdet nu, så sikkerhedsrisikoen for de ansatte på havnens reparationsvirksomheder kunne minimeres. De samlede udgifter ved at anlægge nyt molehoved, sætte nyt bolværk op samt at asfaltere den i alt 135 metrer lange mole løber op i omkring 2,5 millioner kroner, oplyser Per Klug.

- Jeg kan kun sige, at det for havnen har været en god vinter. Vi har fået udført mange reparationer og forbedringer, herunder nye broer i lystbådehavnen. Alene det arbejde har kostet 1,1 millioner kroner. Både disse udgifter og udgifterne til reparationskajen har vi selv finansieret, fordi vi har sparet op til det gennem flere år, siger Per Klug.