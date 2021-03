Se billedserie Demonstrationen går her gennem gågaden i Helsinge. Foto: presse-fotos.dk.

Demonstration sagde nej til bander: Gribskov skal være tryg

Gribskov - 29. marts 2021 kl. 09:32 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Både i Helsinge og Gilleleje troppede borgere op for med fakler at vise deres modstand mod bandekriminalitet efter to voldelige overfald begået med få dages mellemrum. Det er overfald, som politiet mener har relation til en konflikt mellem to grupperinger i Gribskov Kommune - og det er helt unge mennesker, der er indblandet i dette. I hvert fald har politiet anholdt fem unge for overfaldet på en 17-årig på Helsinge Station, heraf er tre af de anholdte ligeledes 17 år, mens to er 19 år.

Det var den unge bokser og kandidat til det kommende kommunalvalg, Oliver Møllenberg, der sammen med Allan Andersen fra Netavisen Gribskov, var arrangør af de to demonstrationer. Oliver Møllenberg fortalte i en tale ved demonstrationerne, at han ønsker, man i Gribskov står sammen mod den kriminelle adfærd - og at man tidligt sætter ind for at undgå, at de unge søger ind i de kriminelle miljøer.

- Bande-kriminalitet kræver forebyggelse, og der bliver vi nød til at se på, om vi som kommune gør det godt nok. Forebyggelse skal allerede foregå i de i de tidlige klasser i folkeskolen, banderne skal kvæles nedefra ved at de ikke kan få lokket nye unge i fordærv. Alle unge har brug for at være en del af et fællesskab - og hvis man ikke er del af det sunde fællesskab, ja - så er der en forhøjet risiko for, at den unge finder det dårlige selskab, sagde den unge bokser.

- Jeg håber, at dette signal kan gøre, at der er andre unge i denne bande, der indser, at det er et gigantisk skråplan, de er ude på - jeg ved, kommunen og politiet er klar til at hjælpe dem ud, sagde Oliver Møllenberg.

Også borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) og Mikkel Andersen (S), formand for udvalget for unge og beskæftigelse.