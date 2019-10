Se billedserie - Det er min fremtid, det går ud over, stod der på flere af børnenes skilte. Foto: Karl Erik Frederiksen

Demonstration inden nyt budget

Gribskov - 01. oktober 2019 kl. 22:23 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældre og børn frygter at politikerne i Gribskov nu gennemfører besparelser på skoler og institutioner, skriver rederiksborg Amts Avis onsdag:

- Har I brugt alle kommunens resurser tidligere? Og er det os, der nu skal mærke konsekvenserne? Har I overvejet, hvad det betyder for dem, som I gerne vil have til at flytte til vores kommune, at de ikke kan tilbydes ordentlige forhold for børnene i institutioner og skoler?

Spørgsmålene fra forældre og børn haglede ned over borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) og andre byrådsmedlemmer mandag aften, da de forud for den drøftelse, som byrådet skulle have om kommunens budgetter for de næste fire år, gik ud på trappen til rådhuset for at tale med forældre og børn, som var mødt op med fakler, bannere og skilte. De var mødt op, fordi mange af de spareforslag, som var nævnt i administrationens katalog til politikerne, vedrører børn og unge.

- Som far til fire børn må jeg sige, at det absolut ikke er mit indtryk, at det er en dårlig skole, som vi tilbyder vores børn og unge. Vores skoler gør det godt. Hvis der er et område, som byrådet prioriterer meget højt i denne tid, hvor der skal findes besparelser, så er det børnene. Det er en god historie, at vi har så gode skoler. Det er den historie, som vi alle bør fortælle til andre, sagde Anders Gerner Frost blandt andet til demonstranterne.

En anden politiker, der forsøgte at få ørenlyd for demonstranterne, var Michael Hemming Nielsen fra Enhedslisten:

- Problemet er, at vi nu skal i gang med at finde nogle besparelser, som ingen i byrådet bryder sig om. Det må vi være ærlige at sige, sagde han.

Andre havde inden da forsøgt at forklare, at det ikke er fordi, at Gribskov kommune bruger for mange penge, at der skal spares. Årsagen er, at kommunen kommer til at overskride den såkaldte serviceramme, som er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Inden gruppeformændene på byrådsmødet fik lejlighed til at komme med deres indlæg om administrationens budgetoplæg, skulle byrådet drøfte »2. budgetopfølgning 2019«. Det er regnskabsmæssig gennemgang af, hvordan kommunens økonomi har det i forhold til budgetterne netop nu, hvor budgetterne for de næste fire skal lægges.

Af denne opfølgning fremgår, at det forventede merforbrug i forhold til budgettet alene på ældre, social- og sundhedsområdet er på 32,8 millioner kroner og på 8,5 millioner for børn og voksne med særlige behov. Samlet set kommer dette regnskabsår til at slutte med en overskridelse af regeringens serviceramme på 30 millioner kroner.

De besparelser, som skal findes for de næste år, skal ikke alene dække dette beløb ind, men også de fremtidige servicerammer. I forhold til i dag skal der 2020 skal der spares 46,5 ,millioner - og de efterfølgende tre budgetår henholdsvis 61,4, 50,5 og 76,6 millioner kroner. Samme udfordringer gælder ikke anlægsarbejder. Her er der ikke udsigt til, at kommunen vil bruge flere penge end tilladt.

En efter en rejste gruppeformændene og de top løsgængere Bo Jul Nielsen og Betina Sølver sig og erklærede sig rede til at finde de besparelser, der er nødvendige. Der blev også talt varmt for, at de anlægsopgaver, som sættes i gang, skal være med til at mindske driftsudgifterne. Alle talte også varmt for at optimere bygningsdriften. Ingen talte om at ændre på antallet af skoleafdelinger.

- Da vi for nogle år siden gennemførte en ny skolestruktur, var der ikke stemning for at ændre antallet af skoler. Det burde man måske have gjort dengang. Jeg har fornemmet, at der heller ikke nu er stemning for at ændre antallet af skoler. Derfor er det nødvendigt at optimere driften af bygningerne.

Jannich Petersen (V):

- Ude på trappen stod en masse borger og sagde nogle sandheder til borgmesteren. Jeg kan godt forstå, at der er mange, som ikke kan forstå, hvad vi står over for. De kan ikke forstå, at vi kan finde på at bruge penge til anlægsopgaver, mens vi bliver tvunget til at gennemføre besparelser på serviceområdet. Det har vi en fælles opgave til at få forklaret borgerne.

Der kom ingen konkrete forslag til besparelser eller optimeringer frem på mødet. De kommer først på bordet ved de interne møder, som fagudvalg og byrådsgrupper skal have nu, inden byrådet kan vedtage det endelige budget 29. oktober.