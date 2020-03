Lige nu er Holbohave dagcenter for demente lukket ned for at beskytte mod coronasmitte. Birgit Roswall vil gerne gøre noget for at hjælpe brugerne i den periode. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Demente bør hjælpes under krisen

Gribskov - 31. marts 2020 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige nu er dagcenteret for demente, Holbohave, lukket ned af frygt for smitte med coronavirus. Men der er grænser for, hvor længe man kan lade demente og deres pårørende klare sig selv uden aflastning, mener formand for Ældre, Social og Sundhed, Birgit Roswall.

- Vi arbejder på, hvad vi kan gøre for den målgruppe. Det er ikke hensigtsmæssigt på længere sigt. Vi er nødt til at holde øje med, om de kan blive ved med bare at være derhjemme. Der er jo en grund til, at vi visiterer dem til sådan et tilbud, siger Birgit Roswall.

Der er nu gået 14 dage, siden en stor del af Danmark lukkede ned - og derfor er der nu behov for at gennemgå, hvem der kan have behov for hjælp, når nu Holbohave samt adgangen til de øvrige plejecentre er lukket.

- I 14 dage går det lige, men når det tager længere tid, må vi se på, om vi kan gøre noget andet. Jeg forestiller mig, at man for eksempel kunne tage et vist antal borgere ind ad gangen, så der bliver lidt luft i hverdagen. Det kunne også være ekstra støtte i hjemmet, men det ville ikke på samme måde aflaste den pårørende. Men der skal være personale til det, så jeg har bedt administrationen se på, hvordan det kan løses, siger hun og peger på, det vil foregå i samarbejde med det private plejefirma Altiden, som driver Holbohave.

Birgit Roswall nævner også fire midlertidige pladser på Trongården, som står lige nu står tomme.

- Mange forskellige målgrupper bliver klemt, så hvad er det rigtige at sætte ind. Det skal afdækkes, siger hun.