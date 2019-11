De tre ældreorganisationer i Gribskov Kommune har inviteret borgmester Anders Gerner Frost til debatmøde om besparelser på ældreområdet. Foto: Jeppe Jul Garnak

Send til din ven. X Artiklen: Debatmøde med borgmesteren: Stil spørgsmål om ældre-besparelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debatmøde med borgmesteren: Stil spørgsmål om ældre-besparelser

Gribskov - 06. november 2019 kl. 11:26 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ét bad om ugen, mindre hjælp til rengøring og tøjvask og stigende madpriser. Det er nogle af punkterne på en lang liste over de forringelser på ældreområdet, som kommer til at ramme de ældre - særligt dem, der er afhængige af hjælp fra kommunen. Også afskaffelse af tilskud til selvtræning samt stigning af kontingent til aktivitetscentrene og færre tilbud til demente er nogle af de forslag, der rammer på ældreområdet. Det sker næste år, når budgettet for 2020-2023 træder i kraft. I den anledning inviterer Faglige Seniorer, Ældresagen og Ældrerådet i Gribskov Kommune til et åbent debatmøde med borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) fredag den 15. november klokken 10 på Græsted Kro. Hvad er gået galt i økonomien, og hvornår kan de ældre forvente en genopretning af servicen? Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive stillet, ifølge de tre ældreorganisationer.

- Vi vil gerne have konkretiseret, hvad man helt nøjagtigt får ud af besparelserne og hvordan, man vil gøre det. For når man tilbyder folk mindre hjælp, så kan det også være, det bliver dyrere. Hvis man ikke kan sende folk hjem og hospitalerne skal beholde dem, skal kommunen også betale til det. Og så er der planer om at lukke Toftebo, men så må man have et alternativ, for ellers har man ingen aflastningspladser. Det undrer os, at man sparer 30 ud af 47,7 millioner kroner på ældreområdet. Jeg er faktisk lidt chokeret over det. Der må også være andre områder at spare på, siger formand for Faglige Seniorer i Gribskov, Bente Pedersen, som peger på, at man også har forsøgt at komme igennem med det budskab til politikerne, før budgettet blev vedtaget, men uden held.

Kom med idéer

Formand for Ældrerådet i Gribskov, Torben Møgelhøj, anerkender, at budgettet nu er vedtaget, og opfordrer deltagerne til at komme med deres gode idéer.

- Det er fint, hvis der kommer borgere, som kan bidrage med gode idéer til at gøre tingene på andre måder. Vi kan ikke blive ved med at hakke på situationen. Nu er der et budget, og så må man gøre det bedst muligt ud fra det og bidrage med idéer. Men det er relevant at spørge borgmesteren, om man kan gøre noget for at genoprette servicen og give ham en chance for at komme med en orientering om, hvordan han ser situationen, siger Torben Møgelhøj.

- Der er mulighed for, at 100 deltagere, måske endda lidt flere, kan komme og stille spørgsmål, siger han.