Debat om ældre og pleje: Stærk kommunal ældrepleje!

Gribskov - 21. oktober 2021 kl. 10:33 Af Byrådskandidat Jens Rane Holck, (SF) Tisvilde Bygade 38, 3220 Tisvildeleje Kontakt redaktionen

Allerede i foråret 2020 var vi nogle der tænkte over, hvad det betyder at lukke et plejehjem, et demenshjem eller selve hjemmeplejen af for omverden. Dem vi ønskede at hjælpe, måtte vi ikke besøge. Det var forfærdeligt.

I SF har vi den holdning, at folk skal have hjælp til at bo i eget hjem og mulighed for et meningsfyldt ældreliv med kommunal støtte. Vi bør arbejde med selvvisitation og stræbe efter genkendeligt personale i vagtplanerne i hjemmehjælp og på ældrecentre.

Der har været skåret voldsomt på området i denne valgperiode og hele cirkusset med udlicitering fra sidste periode stod og vaklede som en gigant på lerfødder. Det måtte gå galt. Derfor er troen på og støtten til den kommunale hjemmepleje en SF-hjertesag.

Problemerne fra sommeren 2021 med manglende personale kan let blive selvforstærkende, hvis vi taler det for meget op. Vi har brug for solide organisationer med dygtige medarbejdere, som finder anerkendelse og ære i deres vigtige job.

Vi vil skabe stabilitet på området og ro på for alle som har brug for hjælp. Ung som gammel.

Ro på.