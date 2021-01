For Socialdemokratiet er visioner, vedtagne strategier og politikker i den indeværende byrådsperiode med til at sætte den ønskede retning for Gribskov Kommune, skriver Allan Nielsen (S) i sit indlæg. Foto: Kenn Thomsen

Debat: Visioner er vigtige

Gribskov - 07. januar 2021 kl. 20:57 Af Allan Nielsen (S), byrådsmedlem i Gribskov Kontakt redaktionen

I Socialdemokratiet stemmer vi kun for strategier og politikker, som vi kan stå inde for. For os er det ikke bare fine ord, som Trine Egetved fra det Konservative Folkeparti giver udtryk for i et læserbrev i denne uge her i avisen.

For Socialdemokratiet er visioner, vedtagne strategier og politikker i den indeværende byrådsperiode med til at sætte den ønskede retning for Gribskov Kommune.

Der er flere eksempler. Den vedtagne Børne- Ungepolitik støtter op om fællesskaber, og at alle børn og unge er vigtige.

Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at alle bliver til nogen og får et liv, der hænger sammen.

På skoleområdet har vi i 2020 været igennem et større analysearbejde af skolernes økonomi, som er endt med vedtagelse af en ny styringsmodel af pengene på skoleområdet. En model, som slår fast, at vi vil have 6 folkeskoler i Gribskov Kommune. En styringsmodel, der bygger på fællesskaber og gennemskuelighed.

På forrige møde i BIF stillede Socialdemokratiet forslag om, at den nuværende ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet fastholdes.

Det gjorde vi for at sikre trygheden i dagligdagen, sikring af nærhedsprincippet. De 1,2 millioner kr. i besparelse kan og bør findes på anden vis.

Et nærhedsprincip med ledelse ude i lokalområdet er også med til at understøtte inklusionsstrategien dels for den oplevede kvalitet og dels for børn generelt, men særligt i forhold til børn, der er udfordrede, f.eks. med handicap. Desværre var der ikke flertal for vores forslag.

I Socialdemokratiet er vi ikke enige med det Konservative Folkeparti i, at visioner, strategier og vedtagne politikker er dårligt for medarbejderne i Gribskov Kommune.

Det handler om at sætte retning og finde resurser hertil ved de årlige budgetforhandlinger.