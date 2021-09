Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vil den nye bestyrelse ødelægge det frivillige arbejde i Frivilligcenter Græsted? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vil den nye bestyrelse ødelægge det frivillige arbejde i Frivilligcenter Græsted?

Gribskov - 08. september 2021 kl. 04:10 Af Kirsten B. Ambus, Steendysse-Åsen 9, 3230 Græsted, Frivillig i FCG Kirsten Jacobsen, Rønnebærhaven 14, 3200 Helsinge, Frivillig i FCG Leif Nørs Kontakt redaktionen

Det er med bestyrtelse, at vi læser referatet fra bestyrelsens konstituerende møde, den 10. juni 2021 i Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted.

Ifølge referatet var der punkter på dagsordenen, som det ville være en selvfølge, at den daglige leder deltog i, men som det fremgår af referatet, var lederen ikke til stede ved mødet. Ifølge medlemmer som deltog i Generalforsamlingen blev lederen nægtet at deltage i mødet.

Det fremgår af referatet, at det er næstformanden, der skal være ansvarlig for et projekt, som omfatter personalepleje, arbejdsmiljø og arbejdsfordeling ud fra kompetencer, talenter og selvstændighed, efter vores opfattelse og mange års erfaring bør det være lederen, der er ansvarlig for disse områder.

Vi har efterfølgende fået henvendelser fra flere frivillige, som fortæller, at lederen er blevet mødt med anklager om dårlig ledelse fra den nye bestyrelse.

Vi har haft et tæt samarbejde med lederen i fem år, hvor vi har arbejdet som frivillige i FCG, og vi har ikke på noget tidspunkt oplevet samarbejdsproblemer. Vi er en flok frivillige, som har lagt en del arbejde i FCG med eksempelvis IT-support, regnskab, administrativt arbejde, receptionist mv. Det kan derfor undre, at en nyvalgt bestyrelse, som noget af det første finder anledning til at kritisere ledelsen efter en forholdsvis lang periode, hvor FCG ikke har kunnet fungere på fuld kraft på grund af corona.

Lederen har i samme periode forestået flytningen fra Græsted Syd til Stationsvej på en forbilledlig måde, med alt det ekstraarbejde som en sådan flytning kræver.

Den nye bestyrelse har ikke på noget tidspunkt kontaktet eller interesseret sig for os, der arbejder frivilligt. Man kunne få den tanke, at bestyrelsen overhovedet ikke er klar over, hvilken betydning det har, at ledelse og frivillige arbejder godt sammen. Der er frivillige, som over for os tilkendegiver, at der er medlemmer af den nye bestyrelse som har iværksat en "hetz" mod lederen. Den holdning og tilgang til det frivillige arbejde, som den nye bestyrelse udviser, er ikke foreneligt med vores værdier.

En bestyrelse skal udstikke rammerne for arbejdet, men skal ikke forestå den daglige ledelse, her bør der udvises respekt for lederens kompetencer. Vi kan oplyse den nye bestyrelse, at der er frivillige, der har tilkendegivet, at de ikke ønsker at fortsætte deres arbejde i FCG, da bestyrelsen ikke anerkender og respekterer det arbejder lederen har gjort i samarbejde med de frivillige.

Avisen har forelagt kritikken for centrets bestyrelsesformand, Susanne Brøgger. Hun har ikke ønsket at svare på debatindlægget.