Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vikarer i Gribskov ældrepleje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vikarer i Gribskov ældrepleje

Gribskov - 24. marts 2021 kl. 17:42 Af Byrådskandidat Morten Dahlberg, (S) Vangeledsvej 11, 3210 Vejby Kontakt redaktionen

Lige nu kører debatten om vores ældrepleje i Gribskov, den debat har nu kørt i 12 år. Er jeg blevet belært om.

Den helt stor synder her ser med mine øjne ud som at være et eventyr. Et eventyr om den helt stor privatisering/udlicitering som et flertal slår ring om og må stå på mål for, besparelse ca. 70 millioner.

Da man bevæger sig ind i denne fantasiverden, må det vel kunne anskues at demografien går en anden vej. Der spares helt ind til benet samtidigt med der bliver flere ældre der er plejekrævende. Det er jo en katastrofe som ikke kan undgås, konsekvensen er så at der sker skifte i kursen hele tiden, ledelsen kan ikke følge med administrationen, kan heller ikke følge med, og brugen af vikarer vokser og vokser.

Så nu bliver blikket rette med vikaren. Et menneske som gerne vil pleje vores borger, et menneske som uden fast tilknytning gerne vil hjælpe i vores kommunen, et menneske som vi rent faktisk kunne få en del mere ud af, hvis vi spurgte vikaren om hvor skoen trykker i Gribskov ældrepleje.

Gribskov kommune brugt i 2020 mellem 16 og 19 millioner på vikarhjælp, penge som er vildt godt givet ud, da vi ellers ville stå i en situation som ikke ville være til at overskue. Men sætter vi nu ind med personale pleje og ikke mindst en ordentlig og seriøs trivselses undersøgelse, så ville de 16 til 19 millioner jo kunne bruges på gode faste stillinger i ældreplejen.

Vi skal stadig bruge vikarer, men hvis Gribskov' ry bliver at det er et dejligt sted at arbejde, så vil vi også kunne tiltrække den arbejdskraft vi har brug for, og her spiller vikarerne en helt central rolle, da de ofte danne grobund for et rekrutteringsgrundlag.

Vikarerne er også de helt oplagte ambassadører for arbejdspladsen Gribskov.