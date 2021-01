Debat: Vigtigt med grønne kiler i Helsinge

I et læserbrev, » Ødelæg ikke vores bynære naturområde ,« opfordrede Lene Bredgaard Bucka-Lassen før jul alle lokalpolitikere til at tænke sig godt og grundigt om. Desværre var der efterfølgende - mig bekendt - ikke svar på dette udmærkede læserbrev. Hermed en politisk holdningstilkendegivelse.

Skal vi sikre en levende by med butikker og kulturaktiviteter, er det vigtigt at satse på boligfortætning i og omkring Helsinges bymidte, centerområde.

Det betyder ikke, at der så ikke må tænkes i boligudvikling andre steder i byen - selvfølgelig må der det! Men i den kommende kommuneplan bør det sikres, at områderne ved skoven og det åbne område ved Bymose Hegn fortsat har et rekreativt formål, således forbliver landzone til rekreative formål og ikke omlægges til byzone med boligformål.

Grønne kiler mellem Helsinge by og de to omkringliggende skove, Høbjerg Hegn og Valby Hegn, er vigtigt. Det skal være nemt at komme i skoven som borger i Helsinge for at gå, løbe, cykle og slappe af.