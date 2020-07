Debat: Viceborgmester på vildspor

I en artikel i Frederiksborg Amts Avis den 29. juli giver den Radikale 1. viceborgmester Bo Jul Nielsen udtryk for, at flere byrådsmedlemmer ikke ved, hvad de stemmer om, med henvisning til punkterne om kommuneplanen, som blev behandlet på mødet i Udvikling, By og Land den 25. Februar (p. 37), samt på byrådsmødet den 10. Marts (p. 36).

Det er rigtigt, at det er nævnt i sagsfremstillingen, at der skal ske indragelse af eksterne, som beskrevet i uddraget af sagsfremstilling herunder.

Som det ses i dette uddrag, er det specifikt nævnt at arbejdet med detailhandelen vil være i form af dialog med erhvervs-og handelsforeningerne, og netop ikke en detaljeret analyse med brev til alle butikker, caféer m.m., samt et personligt besøg af en Cowi medarbejder, som det blev beskrevet i pressemeddelelsen fra d. 16. juli 2020.

Hvis 1. viceborgmesteren mener, at det er det som er besluttet, burde han måske have nævnt det på udvalgsmødet, hvor han selv er medlem, og senere på byrådsmødet, i stedet for her efterfølgende at være bedrevidende og komme med irettesættelser af flere byrådmedlemmer, som helt korrekt har besluttet ud fra sagsfremstillingen i punktet og ud fra de økonomiske forudsætninger som er nævnt i sagen.